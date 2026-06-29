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Kaynak: İHA

Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki ekonomik ilişkilerde dikkat çeken bir adım atıldı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Suudi Arabistan Odalar Federasyonu (FSC) arasında İş Birliği Mutabakat Zaptı imzalandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın şahitliğinde gerçekleşen imza töreninde anlaşma, TOBB Başkanı Mustafa Rifat Hisarcıklıoğlu ile FSC Başkanı Abdullah Saleh Kamel tarafından imza altına alındı.

AMAÇ: TİCARİ İLİŞKİLERİ GÜÇLENDİRMEK

İmzalanan mutabakat zaptı ile iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin özel sektör boyutunda daha sistematik ve sürdürülebilir şekilde geliştirilmesi hedefleniyor.

“İSLAM ÜLKELERİ DAHA FAZLA PAY ALMALI”

Törende konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) üyesi ülkelerin dünya ekonomisindeki payının artırılması gerektiğine dikkat çekti.

Yılmaz, 57 İİT üyesi ülkenin dünya nüfusunun yaklaşık beşte birini oluşturmasına rağmen küresel ticaretteki payının yüzde 10-11 seviyelerinde kaldığını belirterek, bu tablonun önemli bir potansiyeli işaret ettiğini vurguladı.

TİCARET HACMİ 118 MİLYAR DOLARA ULAŞTI

Türkiye’nin İİT ülkeleriyle ticaret hacminin 2025 yılı itibarıyla 118 milyar dolara ulaştığını belirten Yılmaz, bu rakamın önemli bir gelişme olduğunu ancak potansiyelin henüz tam olarak değerlendirilmediğini ifade etti.

2003’ten bu yana İİT ülkelerinden Türkiye’ye 27,3 milyar dolarlık doğrudan yatırım gelirken, Türkiye’den bu ülkelere yapılan yatırımın 15,2 milyar dolar seviyesinde olduğu aktarıldı.

“TÜRKİYE BİR SANAYİ DEVİDİR”

TOBB Başkanı Mustafa Rifat Hisarcıklıoğlu ise Türkiye’nin üretim ve ihracat gücüne dikkat çekti.

Türkiye’nin geniş bir coğrafyada en fazla sanayi ürünü ihraç eden ülkelerden biri olduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, 12 bin 600 farklı ürünle 200’den fazla ülkeye yaklaşık 275 milyar dolar ihracat yapıldığını, hizmet ihracatıyla birlikte bu rakamın 400 milyar dolara ulaştığını ifade etti.

ORTAK FORUM KURULACAK

Mutabakat kapsamında iki ülke arasında Türkiye-Suudi Arabistan Ortak Oda Forumu (TSCF) kurulacak. Bu forum, iş birliğinin yürütülmesinde ana mekanizma olacak.

Taraflar ayrıca;

Oda akreditasyon sistemlerinde deneyim paylaşımı

Sektör meclisleri ve konseyler arasında iş birliği

Ortak sektörel platformların oluşturulması

Düşünce kuruluşları arasında iş birlikleri

gibi alanlarda birlikte çalışacak.

DÜZENLİ İŞ FORUMLARI YAPILACAK

Anlaşmaya göre Türkiye-Suudi Arabistan İş Forumu yılda en az bir kez düzenlenecek. TSCF Yönetim Kurulu ise yılda iki kez toplanacak ve toplantılar Türkiye ile Suudi Arabistan’da dönüşümlü olarak gerçekleştirilecek.

Taraflar, tüm faaliyetlerde koordinasyon içinde hareket ederek ticari ilişkileri daha ileri seviyeye taşımayı hedefliyor.

Bu anlaşma, Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki ekonomik iş birliğinde yeni bir dönemin kapısını aralıyor.