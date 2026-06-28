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Kaynak: AA

Suudi Arabistan’da ulusal petrol şirketi Aramco'ya ait helikopterin henüz belirlenemeyen nedenle Ras Tanura kentinde düşmesi sonucu 14 kişi hayatını kaybetti.

Suudi Arabistan Enerji Bakanlığından yapılan açıklamada, bugün yerel saatle 06.00’da Aramco’ya ait bir helikopterin Ras Tanura kentinde düştüğü belirtildi.

Açıklamada, helikopterde bulunan 14 kişinin tamamının yaşamını yitirdiği, ölenlerin Suudi Arabistan vatandaşı olduğu ifade edildi. Kazanın ardından olayın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldığı aktarıldı.

ARAMCO VE OYAK İŞ BİRLİĞİ

Yakın zamanda OYAK enerji şirketleri Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Doğan, Suudi Arabistan’ın ve dünyanın en büyük petrol şirketi Aramco ile bir süredir enerji alanında ortaklık, iş birliği ve ticari konularla ilgili görüşmeler yaptıklarını söylemişti. Doğan, OYAK bünyesinde faaliyet gösteren akaryakıt dağıtım şirketi GüzelEnerji’de (TotalEnergies, M Oil, Valvoline ve Türk Petrol) hisse devri ve ortaklığın da söz konusu olabileceğini aktarmıştı.

ARAMCO HAKKINDA

Saudi Aramco (eski adıyla Arabian American Oil Company), Suudi Arabistan'ın Dhahran şehrinde bulunan, dünyanın en büyük ve en kârlı entegre petrol ve doğalgaz şirketidir. Çoğunluk hissesi Suudi Arabistan devletine ait olan dev, küresel enerji piyasalarında ve petrol üretiminde merkezi bir rol oynamaktadır.

Şirketin yaklaşık yüzde 81'i doğrudan Suudi Arabistan Hükümetine, yüzde 16'sı ise Kamu Yatırım Fonu'na (PIF) aittir. Hisselerin küçük bir kısmı borsada işlem görmektedir.

FAALİYET ALANLARI

Beş farklı ham petrol türü, doğalgaz ve gaz sıvıları (NGL) üretir; dünya çapında rafineri ve petrokimya operasyonları yürütüyor.