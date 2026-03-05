Dışişleri Bakanı Hakan Fidan önce İranlı mevkidaşı ile görüştü, ardından İran büyükelçisi dışişlerini çağrılıp uyarıldı. Demem o ki ABD’ye açıktan nota veremeyen, bölgemde savaş istemiyorum diyemeyen AKP ve dış politikamız sözde müzakerelerde kandırılan ve başından beri arabulucu olmaya çabalayan ve bölgemizde savaş istemiyoruz diyenler İsrail ve ABD yerine başarısız hava savunma ve sınır güvenliği (S-400 leri unutmayalım) İran’a uyarı verip gölgelemekte buldu.

TÜRKİYE BARIŞ PINARI BÖLGESİNDEN NE KADAR ÇEKİLDİ?

Türkiye kamuoyu İran’a kilitlenmişken bir haber gözümüzün önünden hızlıca akıp geçti. Ne Erdoğan müjdeledi, ne de Fidan ağzına aldı. Müjde! Açıklaması Vali’ye bırakıldı.

“Türkiye Barış Pınarı Harekât bölgesinde 7 yıldır sürdürdüğü 'Millî danışmanlık' görevini tamamladı.

SURİYE’DE NELER OLUYOR?

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, düzenlediği asayiş ve güvenlik toplantısında Barış Pınarı Harekâtı bölgesine ilişkin son durumu kamuoyuyla paylaştı. Şıldak, Suriye'deki gelişmeler ve Cumhurbaşkanlığın ve İçişleri Bakanlığının talimatları doğrultusunda Şanlıurfa Valiliği tarafından yürütülen "Milli Danışmanlık" görevinin 7 yıllık sürecin sonunda tamamlandığını bildirdi.

Peki, talimat Erdoğan’dan, uygulaması İçişlerinden, duyurusu valisinden olan bu önemli haber neden hızlıca gündemden düşürüldü ve hakkında devletin üst düzeylerinden tek bir açıklama gelmedi.

İlk bilgimiz ABD’nin güdümündeki Kuzey Irak Kürtleri Barzani’nin Rudaw’ından aldığımız kadar kaldı.

Rudaw 29 Ocak 2026 tarihli haberinde ‘’Serê Kaniyê’de bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) personelinin ilçe merkezindeki tüm resmi binalardan Türk bayraklarını indirerek geri çekilmeye başladığı öğrenildi. Sınır kapılarının Suriye geçici hükümetine devredildiği ve şehre Suriye Genel Güvenlik birimlerinin girdiği bildirildi.

Rojava’nın Serê Kaniyê ilçesinde bulunan İrtibat Komitesi Sözcüsü Muhammed Cemil, Rûdaw TV’de katıldığı bültende şehir içindeki son duruma dair çarpıcı bilgiler paylaştı. Resmi kurumlardan Türk bayrakları indirildi

Muhammed Cemil, şehir içinden aldıkları bilgilere dayanarak, Türkiye’nin Serê Kaniyê ve Girê Spî (Tel Abyad) sınır kapılarını Suriye geçici hükümetine resmen devrettiğini açıkladı.

Cemil, "Şehirdeki tüm hükümet kurumlarından Türk bayrakları indirilmiş durumda ve TSK unsurları büyük oranda çekildi. Şu an sadece Davudiye köyü ile şehrin doğusundaki bir köyde, sayıları oldukça azaltılmış iki askeri nokta kalmış durumda" dedi.

‘APO’YA ÖZGÜRLÜK’ SÜRECİNİN BİR AYAĞI MI?

Suriye'de merkezi yönetim ile Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasında Ocak ayı başında Halep'teki çatışmalarla başlayan gerilimin üzerinden çok geçmeden Türkiye’nin Barış Pınarı Bölgesi’nden çekilmesi akıllara Terörsüz Türkiye Komisyonu’nda alınan karar ve DEM Partililerin yalnızca Türkiye’de değil bölge de Apo’yu meşrulaştırma çabalarının bir sonucu mu sorusunu getirdi.

Yaşanan bu süreçte çeşitli anlaşmalar imzalansa da sahadaki çatışmalar tamamen bitmedi.

Son olarak taraflar 20 Ocak'ta dört gün süreli bir ateşkeste anlaştı. Omurgasını Kürt Demokratik Birlik Partisi'nin (PYD) silahlı kanadının (YPG) oluşturduğu SDG ateşkes öncesi kontrol ettiği alanların önemli bölümünden çekildi. Şimdi de Türkiye böylesi kritik bir bölgeden neden ve kadar çekildi?

YAŞAR GÜLER’E SORUYORUZ

Yaşar Güler geçtiğimiz günlerde sorulan “Türkiye Suriye’den ne zaman çekilecek?” sorusuna yanıt verirken 3 çekilme şartı açıklamıştı.

‘Bölgedeki “terör tehdidinin tamamen ortadan kalkması’

Terör tehditti ortadan kalktı mı?

‘Türkiye’ye göç eden Suriyelilerin geri dönüşünün sağlanması’

Suriyelilerin Türkiye’den geri dönüşü sağlandı mı?

‘Suriye’nin toprak bütünlüğünün ve devlet otoritesinin yeniden tesis edilmesi’

SDG ile tecrübe sıcak ve aşikarken toprak bütünlüğü ve devlet otoritesi tesis edildi mi?