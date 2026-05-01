Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararnameye göre Türkiye ve Somali arasında 30 milyon dolarlık hibe anlaşması yapıldı. Türkiye, Somali'ye 2,5 milyon dolarlık taksitler halinde toplamda 30 milyon dolar ödeyecek.

TAKSİT TAKSİT 30 MİLYON DOLAR ÖDEYECEĞİZ

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Türkiye 2,5 milyon dolarlık taksitler halinde Somali'ye hibe ödmeesi yapacak. Bu miktar toplamda 30 milyon doları geçemeyecek.

Resmi Gazete'de, 19 Ocak 2021 tarihli "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti Arasında Türkiye'ye Ait Arkeolojik ve Etnolojik Kategorideki Eserlere Yönelik İthalat Kısıtlaması Getirilmesine İlişkin Mutabakat Zaptı"nın yürürlük süresinin 24 Mart 2026'dan geçerli olmak üzere 5 yıllık bir dönem için uzatılmasına ilişkin olarak Nota teatisi yoluyla imzalanan anlaşmanın onaylanmasına ilişkin karar yer aldı.

Mogadişu'da 1 Nisan 2026'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Somali Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hibe Anlaşması"nın yürürlüğe girmesine ilişkin karar da Resmi Gazete'de yayımlandı.

SOMALİ RAPOR SUNACAK

Anlaşmaya göre, Türkiye tarafından Somali'ye aylık 2 buçuk milyon doları aşmayacak şekilde 30 milyon dolara kadar hibe sağlayacak. Somali hibe edilen tutarın kullanım alanlarına yönelik rapor sunacak.

HİBE TARTIŞMASI

Yoksulluk ve sosyal dışlanma riskinde %29.8’lik bir oran ile Avrupa’nın zirvesinde yer alan Türkiye, Somali'ye 30 milyon dolar hibe yapacak. Yaklaşık 25 milyon kişinin yoksul veya yoksulluk eşiğinde bulunduğu Türkiye'nin Somali'ye 30 milyon dolar hibe yapması eleştirilerin hedefi oldu.