EuroLeague Playoff serisi ikinci maçında Panathinaikos, deplasmanda Valencia’yı uzatma sonunda mağlup ederek seride kritik bir avantaj elde etti.

UZATMADA GELEN ZAFER

Büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmanın normal süresinde son hücumdan yararlanamayan Panathinaikos, uzatmada Nigel Hayes-Davis’in son saniye basketiyle galibiyete ulaştı. Bu sonuçla Yunan ekibi seride 2-0 öne geçti.

ATAMAN: 'ÇOK ÖNEMLİYDİ'

Karşılaşmanın ardından konuşan Panathinaikos koçu Ergin Ataman galibiyetin değerine dikkat çekerek, “Çok mutluyuz çünkü normal sürede son topu kaçırmıştık. Ancak Nigel uzatmada son topu sokarak maçı kazandırdı. Valencia’nın sahasında 2-0’ı almak çok önemliydi” dedi.

SON TOP TERCİHİNİ ANLATTI

Deneyimli başantrenör, son hücum tercihini açıklayarak, “Son topu kimin kullanacağını seçmek zor olmadı. Normal sürede Nunn kullandı ama kaçırdı. Bu kez sorumluluğu Nigel’a verdik ve o da bunu çok iyi değerlendirdi.” ifadelerini kullandı.

MAÇ SONU SOYUNMA ODASINDA GERGİNLİK

Maç sonrası yaşananlara da değinen Ataman, “Soyunma odamızın önünde 10 polis var. Başkanımız Dimitris Giannakopoulos’u ve teknik ekipten bazı isimleri tutuklamak istiyorlar. 30 yıllık kariyerimde ilk kez böyle bir şey görüyorum” şeklinde konuşarak yaşadığı şaşkınlığı dile getirdi.