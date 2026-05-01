ABD merkezli düşük maliyetli havayolu şirketi Spirit Airlines, ciddi bir finansal krizle karşı karşıya. Şirketin yürüttüğü kurtarma görüşmelerinden sonuç alınamazken, mevcut nakit rezervinin yalnızca birkaç gün daha operasyonları sürdürebilecek düzeyde olduğu ifade ediliyor.

2024 yılından bu yana iki kez iflas sürecine giren şirket, artan yakıt maliyetleri ve finansal yükümlülükler nedeniyle zor bir dönemden geçiyor. ABD yönetiminin, yaklaşık 500 milyon dolarlık kredi karşılığında şirket hisselerinin büyük bölümünü devralmayı içeren bir plan üzerinde durduğu ancak bu teklifin alacaklılardan destek görmediği belirtiliyor.

Şirketin başlıca alacaklıları arasında yer alan finans kuruluşlarının mevcut plana karşı çıktığı, alternatif tekliflerin de kabul edilmediği aktarıldı. Yaklaşık 250 milyon dolarlık nakit varlığa sahip olan Spirit’in bu kaynağı üzerinde alacaklıların hak iddia ettiği vurgulanıyor.

Öte yandan ABD yönetiminin, gerekmesi halinde savunma yasası kapsamında şirkete destek vererek filosunu askeri lojistik amaçlı kullanma seçeneğini de değerlendirdiği ifade ediliyor.