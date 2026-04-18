Türkiye’nin yaş meyve ve sebze ihracatı, yılın ilk çeyreğinde sergilediği performansla ülke ekonomisine güçlü bir katkı sunmaya devam ediyor.

Akdeniz İhracatçı Birlikleri verilerine göre, geçtiğimiz yılın aynı dönemine oranla yüzde 34,56 seviyesinde bir büyüme kaydeden dış satım rakamları, toplamda 1 milyar 305 milyon doları aşan devasa bir hacme ulaştı. Bu başarılı tabloda özellikle pazar liderliğindeki değişim dikkat çekiyor.

Zira geçtiğimiz yılın ilk çeyreğinde zirvede yer alan Rusya, yerini bu yıl yüzde 104’lük rekor bir artışla Irak’a bıraktı. Toplam ihracatın yaklaşık beşte birini tek başına karşılayan Irak’a yapılan sevkiyat 131 bin tonu aşarken, Rusya listenin ikinci sırasına geriledi. Bu iki dev pazarı ise sırasıyla Romanya, Almanya ve Ukrayna takip ederek Türkiye'nin genişleyen pazar yelpazesini tescilledi.

Sektörün dinamizmi sadece ana pazarlarla sınırlı kalmayıp, bazı ülkelerde yaşanan ivme ile daha da belirginleşti. Özellikle Gürcistan’a yapılan ihracatın yüzde 235 oranında artarak 36 milyon doları bulması ve Çekya pazarının iki katından fazla büyümesi, ihracatçıların yeni coğrafyalarda ne kadar etkin olduğunu gösteriyor.

Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Nejdat Sin, sektördeki bu başarının temelinde ürün kalitesi ve katma değerin yattığını vurguluyor.

Dünya piyasalarının artık çok daha seçici davrandığını belirten Sin, Türk üreticisinin dünyadaki yeni çeşitleri yakından takip ederek raf ömrü uzun, aromatik ve yüksek değerli ürünlere yöneldiğini ifade ediyor.

Miktardan ziyade katma değere odaklanan bu strateji sayesinde, bazı kalemlerde üretim miktarı azalsa bile elde edilen döviz girdisi artmaya devam ediyor.