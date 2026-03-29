Erzurum’da Türk Eczacılar Birliği (TEB) 2’nci Başkanı Abdullah Caner Güven’e ait eczaneye yönelik kundaklama girişimi yaşandı. Olayla ilgili gözaltına alınan şüphelinin eczacı olduğu ortaya çıktı.

Olay, Palandöken ilçesi Adnan Menderes Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, hafta sonu kapalı olan eczanenin önüne gelen bir kişi, yanında getirdiği mermer parçası ve daha sonra yerden aldığı parke taşıyla iş yerinin camını kırdı.

Şüpheli, kırılan camdan içeri yerleştirdiği kıyafetlerin üzerine poşetten çıkardığı ayçiçeği yağını dökerek iş yerini ateşe vermeye çalıştı. Çakmakla ateşleme girişiminde bulunan kişi, çevredeki vatandaşların müdahalesi üzerine olay yerinden uzaklaştı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek şüphelinin eczacı Ö.Y. olduğunu belirledi. Kısa sürede yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

DHA’ya konuşan iş yeri sahibi Abdullah Caner Güven, olayın bir husumetten kaynaklandığını belirterek şüphelinin daha önce “muvazaa” kapsamında işlem gördüğünü ifade etti. Güven, diploma kiralama olarak bilinen bu uygulamanın meslek açısından ciddi sorunlara yol açtığını vurguladı.

Şüpheli Ö.Y.’nin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği öğrenildi.