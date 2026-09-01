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Kaynak: Haber Merkezi

Güneydoğu Asya’nın popüler turizm merkezlerinden Tayland, yabancı turistlerin ülkeye giriş ve kalış şartlarında dikkat çeken bir değişikliğe gitti.

Tayland yönetimi, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 60’tan fazla ülke ve bölge için vizesiz kalış süresini 60 günden 30 güne düşürme kararı aldı.

Yeni uygulama 15 Eylül itibarıyla yürürlüğe girecek.

TÜRKİYE DE LİSTEDE YER ALIYOR

Tayland Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk İşleri Departmanı tarafından paylaşılan karara göre, yeni düzenleme Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını da kapsıyor.

Mevcut uygulamada Türkiye dahil çok sayıda ülke vatandaşı Tayland’da vizesiz olarak 60 güne kadar kalabiliyordu. Ancak yeni kararla birlikte bu süre 30 günle sınırlandırılacak.

GEREKÇE GÜVENLİK VE SUÇLA MÜCADELE

Tayland yönetiminin bu adımı, yabancıların karıştığı yasa dışı faaliyetlerin önüne geçmek amacıyla attığı belirtiliyor.

Yerel haberlere göre ülkede son dönemde vizesiz kalış hakkını kötüye kullanan bazı yabancıların; ruhsatsız otel ve okul işletme, insan ticareti ve uyuşturucu kaçakçılığı gibi suçlamalarla gündeme geldiği aktarıldı.

Bangkok yönetimi, sürenin kısaltılmasıyla uzun süreli denetimsiz kalışların ve suç ağlarının önüne geçmeyi hedefliyor.

ABD, ÇİN VE AB ÜLKELERİ DE KAPSAMA ALINDI

Yeni karar yalnızca Türkiye’yi kapsamıyor.

Kısıtlama kararı kapsamında Çin, ABD ve 27 Avrupa Birliği ülkesi de yer alıyor. Mevcut sistemde 90’dan fazla ülkeye tanınan 60 günlük muafiyet daraltılırken, yaklaşık 20 ülkenin durumuna ilişkin belirsizlik ise devam ediyor.

BAZI ÜLKELERE SÜRE UZATILDI

Düzenleme her ülke için kısıtlama anlamına gelmiyor.

Brezilya, Peru ve Güney Kore vatandaşlarının Tayland’daki vizesiz kalış hakkı 60 günden 90 güne çıkarılacak.

Ülkeye giriş yapan turistler ise göçmenlik bürosunun onay vermesi halinde kalış sürelerini bir defaya mahsus uzatma hakkını koruyacak.

TURİZMDE DÜŞÜŞ YAŞANIRKEN GELDİ

Tayland, yılbaşından bu yana yaklaşık 20,9 milyon yabancı turist ağırladı. Ancak bu rakamın geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3 daha düşük olduğu belirtildi.

Turizmin ülke ekonomisi için kritik önem taşımasına rağmen Tayland yönetimi, sınır güvenliği ve kamu düzeni gerekçesiyle yeni kuralları 15 Eylül itibarıyla uygulamaya koyacak.