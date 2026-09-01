Milyonlarca kredi kartı kullanıcısının yakından takip ettiği Eylül 2026 kredi kartı faiz oranları belli oldu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) yayımladığı verilere göre, 1 Eylül’den itibaren uygulanabilecek azami faiz oranlarında yeni bir değişiklik yapılmayacak.
Kredi kartı kullananlar dikkat: Eylül faiz oranları belli oldu
Milyonlarca kredi kartı kullanıcısının Eylül ayında karşılaşacağı azami faiz oranları belli oldu. TCMB verilerine göre 1 Eylül 2026 itibarıyla kredi kartı faizlerinde değişiklik yapılmayacak. Borç tutarına göre uygulanabilecek aylık azami faiz oranları yüzde 3,25 ile yüzde 4,25 arasında olacak.Kaynak: Haber Merkezi
Böylece kredi kartlarında ağustos ayında geçerli olan faiz tavanları Eylül ayında da uygulanmaya devam edecek. Kredi kartı alışverişlerinde uygulanabilecek faiz oranı ise dönem borcunun tutarına göre değişecek.
KREDİ KARTI BORCUNA GÖRE FAİZ ORANLARI
Eylül ayında dönem borcu 30 bin TL’nin altında olan bireysel kredi kartlarında aylık azami akdi faiz oranı yüzde 3,25, azami gecikme faizi ise yüzde 3,55 olacak.
Dönem borcu 30 bin TL ile 180 bin TL arasında bulunan kredi kartlarında aylık azami akdi faiz yüzde 3,75, gecikme faizi yüzde 4,05 olarak uygulanabilecek.
Dönem borcu 180 bin TL’nin üzerinde olan bireysel kredi kartlarında ise aylık azami akdi faiz oranı yüzde 4,25, azami gecikme faizi yüzde 4,55 seviyesinde olacak.
Kurumsal kredi kartlarında ise dönem borcuna bakılmaksızın en yüksek borç dilimi için belirlenen azami oranlar geçerli olacak.
NAKİT AVANS KULLANANLAR DİKKAT
Kredi kartından yapılan nakit çekim ve nakit kullanım işlemlerinde Eylül ayında uygulanabilecek aylık azami akdi faiz yüzde 4,25, azami gecikme faizi ise yüzde 4,55 olacak.
Aynı tavan oranlar kredili mevduat hesapları (KMH) için de uygulanıyor.
BANKALAR BU ORANLARI AŞAMAYACAK
Belirlenen oranların bankaların müşterilerine uygulamak zorunda olduğu sabit faizler olmadığına dikkat çekiliyor. Söz konusu rakamlar, TCMB tarafından belirlenen azami faiz oranlarını gösteriyor.
Bankalar bu oranları aşmamak şartıyla daha düşük faiz uygulayabilecek. Ayrıca açıklanan oranlara vergi ve fon kesintileri dahil değil.
Eylül ayında kredi kartı faizlerinde yeni bir artış ya da indirim yapılmamasıyla birlikte kullanıcılar, 1 Eylül itibarıyla ağustos ayında geçerli olan aynı faiz tavanlarıyla karşılaşacak.