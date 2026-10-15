Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: AA

İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız'ın yönettiği, Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı, Interpol-Europol Daire Başkanlığı ve Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun (MASAK) destek verdiği uluslararası uyuşturucu suç örgütüne yönelik düzenlenen, 47 şüphelinin gözaltına alındığı operasyona ilişkin detaylar ortaya çıktı.

Kriptolu SkyECC platformu üzerinden haberleşen uluslararası uyuşturucu suç örgütünün mesajlarını "Ortak Soruşturma Ekibi (Joint Investigation Team)" ile birlikte deşifre eden ve kimliklerini açığa çıkaran polis ekipleri, özellikle eroin üretiminin başında olan "baron" diye tabir edilen şüphelileri tespit etti.

SUÇLARINI İYİLİK YAPARAK ÖRTMEYE ÇALIŞMIŞLAR

Almanya, Hollanda, İran, Kuzey Makedonya ve Türkiye'de yakalanan tonlarca uyuşturucudan sorumlu olan, aralarında otel, petrol, lojistik, kuyumcu, döviz bürosu işletmecilerinin bulunduğu elebaşlarının suçlarını gizlemek için ihtiyaç sahiplerine yardımda bulundukları, sosyal faaliyetlere katıldıkları ortaya çıkarıldı.

Soruşturma kapsamında, kamuoyunda "asit baronu" olarak nitelendirilen E.I'nın Avrupa'dan temin ettiği ham maddeleri İran'a götürdüğü belirlendi. E.H'nin ise uyuşturucuların Türkiye'ye getirmekten sorumlu olduğu, zanlının uyuşturucuların katırlarla Hakkari'nin Yüksekova ilçesinden ülkeye getirilmesini organize ettiği tespit edildi.

Ülkeye sokulan uyuşturucuların batı illerine götürülmesinin ise şüpheli C.G. tarafından sağlandığını ortaya çıkaran ekipler, üretilen zehrin daha sonra "abla" diye bilinen G.D'ye teslim edilerek depolandığını belirledi.

Uyuşturucunun yurt dışı sevkiyat sorumlusu "baroniçe" olarak bilinen N.A'nın kontrolünde H.C. tarafından Avrupa ülkelerine gönderildiği, M.A. isimli zanlının ise Hollanda'daki dağıtımı yaptığı ortaya çıkarıldı.

Tüm tespit ve çalışmaların ardından yapılan operasyon kapsamında çoğu sözde baronlara ait 7 milyar 657 milyon lira değerindeki 163 kişiye ait banka hesapları ile kripto varlıklar, 556 taşınmaz, 155 motorlu taşıt ve 71 şirketteki ortaklık paylarına el konuldu.

İstanbul narkotik polisi, çalışmalarda, uluslararası düzeyde faaliyet gösteren suç örgütünün farklı ülke ve illerde uyuşturucu madde imalatını, sevkiyatını ve dağıtımını organize ettiğini belirlemişti.

Tespiti yapılan şüphelilerin yakalanması amacıyla 13 Ekim'de 13 ilde 2 bin personelin katılımıyla düzenlenen eş zamanlı operasyonda 42 şüpheli yakalanmıştı.

Çalışmaların devamında 5 zanlının daha gözaltına alınmasıyla şüpheli sayısı 47'ye yükselmişti.