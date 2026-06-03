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Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Türkiye Çevre Haftası kapsamında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen programa katıldı.

Program kapsamında, 15 okulun katılımıyla gerçekleştirilen plastik kapak toplama kampanyasında 4 bin 969 kilogram plastik kapağın toplandığı belirtilirken, geri dönüşüm yoluyla elde edilecek katkının engelli vatandaşlar için tekerlekli sandalye ve akülü sandalye desteğine dönüştürüleceği ifade edildi.

Türkiye Çevre Haftası kapsamında düzenlenen program Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Engin Öztürk’ün Cumhuriyet Meydanında bulunan Atatürk Anıtına çelenk sunması ile başladı.

Çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın ardından Cumhuriyet Meydanından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü bahçesine kadar süren Türkiye Çevre Haftası Farkındalık Yürüyüşü düzenlendi.

Programın devamında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü bahçesinde plastik kapak toplama yarışmasında ilk üçe giren okullara ödülleri verildi. Ardından halk oyunları gösterileri ve müzik dinletisi sunuldu. Buradaki program piknik etkinliği ile son buldu.

Öte yandan Türkiye Çevre Haftası kapsamında hafta boyunca Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından çeşitli etkinler düzenlenecek.