2025 yılında Türkiye'ye gelen ziyaretçi sayısı yaklaşık 64 milyona ulaşırken, en yoğun gelen kaynak pazarlar da belirginleşti. Rusya Federasyonu, Almanya ve Birleşik Krallık, ülkeyi en çok tercih eden ilk üç ülke olarak öne çıktı.

Türkiye, 2025'te toplam 63 milyon 941 bin ziyaretçi ağırlayarak Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyelerinden birine imza attı. Bu rakam, önceki yıla göre yüzde 2,7 artış gösterdi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, dördüncü çeyrek verilerini açıkladığı basın toplantısında, Türk turizminin artık bölgesel sınırları aşarak küresel bir güç konumuna yükseldiğini vurguladı. Bakan, göreve geldikleri günden itibaren turizm stratejisini ülkenin tüm potansiyelini kapsayacak biçimde yeniden yapılandırdıklarını ifade etti.

EN ÇOK ZİYARETÇİ GÖNDEREN ÜLKELER

Yıl genelinde Türkiye'ye en fazla ziyaretçi Rusya Federasyonu'ndan geldi. Rus turist sayısı 6,90 milyon olarak kaydedildi.

Geleneksel güçlü pazarlardan Almanya ikinci sırayı aldı ve 6,75 milyon ziyaretçi gönderdi.

Üçüncü sırada yer alan Birleşik Krallık'tan gelen turist sayısı ise 4,27 milyon oldu. Son yıllarda İngiliz pazarında kültür, gastronomi ve şehir turları gibi alanlara yönelik artan ilgi, 2019'dan beri süren yükselişi pekiştiren başlıca etkenler arasında gösteriliyor.

Rusya, Almanya ve Birleşik Krallık'tan gelen yoğun talep, 2025'te 65,2 milyar dolar seviyesine ulaşan rekor turizm gelirinin en önemli destekçileri arasında yer aldı.