Kaynak: Haber Merkezi

CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara’nın paylaştığı görüntüde konuşan bir TIR şoförü, günlerdir temel ihtiyaçlarını karşılayamadıklarını ve soğutuculu araçların yakıt sorunu yaşadığını belirterek, “Biz sesimizi duyurmak istiyoruz” dedi.

Kara, uluslararası taşımacılık yapan Türk TIR şoförlerinin Ürdün-Suudi Arabistan sınırında yaşadığı vize sorununu gündeme taşıdı.

Kara, Suudi Arabistan’ın vize politikası nedeniyle yüzlerce TIR şoförünün iki ülke arasındaki tampon bölgede beklediğini belirterek, şoförlerin yakıtlarının tükendiğini; bölgede barınma, yiyecek ve tuvalet ihtiyaçlarını karşılayabilecek altyapının bulunmadığını söyledi.

“BİZ GÜNLERDİR BURADAYIZ”

Kara’nın paylaştığı görüntüde, sınırda bekleyen şoförlerden biri Türkiye’deki yetkililere seslendi. Şoför, yaşadıkları koşulları şu sözlerle anlattı:

“Sayın Türkiye Cumhuriyeti yetkililerine sesleniyoruz. Şoför arkadaşların bir sözcüsü olarak Sayın Ticaret Bakanımız, Sayın Ulaştırma Bakanımız; biz günlerdir buradayız. Ürdün makamları getirdiler, burada tampon yere bıraktılar.”

Bekleme bölgesinde en temel ihtiyaçlarını dahi karşılayamadıklarını söyleyen şoför, özellikle soğutuculu TIR’larda taşınan ürünlerin risk altında olduğunu ifade etti:

“Ne bir tuvaleti var ne bir marketi var, ne bir mazotumuz var. Thermo King olan arkadaşların yüklediği mallar bozuluyor. Burada çok mağdur durumdayız. Biz sesimizi duyurmak istiyoruz.”

“MAZOTU LİTRESİ İKİ DOLARDAN ALDIM”

Şoför, araçların ve soğutucu sistemlerin çalışabilmesi için yüksek fiyatlardan yakıt bulmak zorunda kaldıklarını belirterek şunları söyledi:

“Ben bugün iki dolardan mazot aldım. Yarın tekrar almak zorundayım. Benim Thermo King’im her gün 50 litre mazot yakıyor. On günden beri hesap edin ne kadar yakmışım.”

Şoför, tampon bölgede bekleyişlerini ise “Ne Ürdün’deyiz ne de Suudi Arabistan toprağındayız. Biz tampon bölgedeyiz” sözleriyle anlattı.

Görüntünün sonunda bölgedeki koşulları gösteren şoför, “Tuvalet var mı? Yok. Hiçbir şey yok. Ekmek yok” diyerek yardım çağrısında bulundu.

KARA: YETKİLİ KURUMLAR HAREKETE GEÇMELİ

Nermin Yıldırım Kara da başta Ticaret Bakanlığı ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olmak üzere ilgili kurumlara çağrıda bulunarak, Suudi Arabistan nezdinde diplomatik girişim başlatılmasını istedi.

Kara, şoförlerin “güneşin altında, yabancı ülkelerin insafına terk edilmiş halde” günlerdir beklediğini belirterek, Suudi Arabistan’ın Türk şoförlerine vize vermesi için girişimde bulunulması gerektiğini ifade etti.

Türk taşımacılarının Suudi Arabistan’a girişlerinde yaşadığı vize sorunu yeni değil. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının haziran ayında sektör kuruluşlarına ilettiği bilgilendirmede, Suudi Arabistan ile profesyonel sürücülere yönelik yeni vize uygulamaları konusunda mutabakat sağlandığı açıklanmıştı. Temmuz ayında da sürücüler için yeni bir vize kategorisi oluşturulduğu duyurulmuştu. Buna rağmen transit geçişler, vize temini ve kalış sürelerine ilişkin sorunların sürdüğü sektör temsilcilerinin açıklamalarına yansımıştı.