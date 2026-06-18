Kaynak: DHA

Baykar'ın sanal medya hesabından Bayraktar AKINCI TİHA'nın atış testine ilişkin görüntü paylaşıldı.

Savunma Sanayii Başkanlığı'nın resmi hesabından yapılan paylaşımda AKINCI TİHA'nın görüntülerine yer verilerek, "Bayraktar AKINCI TİHA, BOZOK Lazer Güdümlü Mühimmat atış testini başarıyla tamamladı.

TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen BOZOK mühimmatının hareketli hedefe karşı sergilediği başarılı performans; millî platformlarımız ile yerli ve özgün mühimmatlarımız arasındaki entegrasyon kabiliyetinin ulaştığı seviyeyi bir kez daha ortaya koymuştur. Bu başarıda emeği bulunan TÜBİTAK SAGE ve Baykar ekiplerini tebrik ediyor, savunma sanayiimizin kritik teknolojilerdeki yetkinliğini güçlendiren çalışmaların devamını diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.