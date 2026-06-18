BMW, yeni elektrikli sedan modeli i3 için sipariş sürecini planlanandan daha erken başlatıyor.
Yoğun talep BMW'yi harekete geçirdi: i3 sahneye çıkıyor
BMW, yoğun talep nedeniyle yeni elektrikli sedanı i3'ün siparişlerini erkene çekti. 900 kilometre menzil sunan model, Neue Klasse platformunun ikinci temsilcisi olarak ağustosta üretime giriyor.Sinan Başhan
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Normalde sonbaharda açılması öngörülen siparişler, yoğun ilgi nedeniyle 18 Haziran Perşembe günü 1st Edition versiyonu için alınmaya başlanacak.
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Mart ayında tanıtılan model, BMW'nin yeni nesil Neue Klasse platformu üzerine geliştirildi. iX3'ün ardından bu platformu kullanan ikinci araç olacak.
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ÖNE ÇIKAN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
• 345 kW gücünde dört tekerlekten çekişli sistem
• 108 kWh batarya kapasitesi
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• 900 kilometreye kadar menzil
• 400 kW hızlı şarj desteği (%10'dan %80'e 21 dakikada)
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800 volt elektrik mimarisine sahip modelin üretimi ağustos ayında Münih fabrikasında başlayacak.
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