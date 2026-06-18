Yeniçağ Gazetesi
18 Haziran 2026 Perşembe
İstanbul 19°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Otomotiv Yoğun talep BMW'yi harekete geçirdi: i3 sahneye çıkıyor

Yoğun talep BMW'yi harekete geçirdi: i3 sahneye çıkıyor

BMW, yoğun talep nedeniyle yeni elektrikli sedanı i3'ün siparişlerini erkene çekti. 900 kilometre menzil sunan model, Neue Klasse platformunun ikinci temsilcisi olarak ağustosta üretime giriyor.

Sinan Başhan Sinan Başhan
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Yoğun talep BMW'yi harekete geçirdi: i3 sahneye çıkıyor - Resim: 1

BMW, yeni elektrikli sedan modeli i3 için sipariş sürecini planlanandan daha erken başlatıyor.

1 6
Yoğun talep BMW'yi harekete geçirdi: i3 sahneye çıkıyor - Resim: 2

Normalde sonbaharda açılması öngörülen siparişler, yoğun ilgi nedeniyle 18 Haziran Perşembe günü 1st Edition versiyonu için alınmaya başlanacak.

2 6
Yoğun talep BMW'yi harekete geçirdi: i3 sahneye çıkıyor - Resim: 3

Mart ayında tanıtılan model, BMW'nin yeni nesil Neue Klasse platformu üzerine geliştirildi. iX3'ün ardından bu platformu kullanan ikinci araç olacak.

3 6
Yoğun talep BMW'yi harekete geçirdi: i3 sahneye çıkıyor - Resim: 4

ÖNE ÇIKAN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

• 345 kW gücünde dört tekerlekten çekişli sistem

• 108 kWh batarya kapasitesi

4 6
Yoğun talep BMW'yi harekete geçirdi: i3 sahneye çıkıyor - Resim: 5

• 900 kilometreye kadar menzil

• 400 kW hızlı şarj desteği (%10'dan %80'e 21 dakikada)

5 6
Yoğun talep BMW'yi harekete geçirdi: i3 sahneye çıkıyor - Resim: 6

800 volt elektrik mimarisine sahip modelin üretimi ağustos ayında Münih fabrikasında başlayacak.

6 6
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro