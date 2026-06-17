Savunma sanayiinde kritik adım: İtalya'dan Baykar-Leonardo ortak girişimine onay

Bakanlar Kurulunun, Leonardo ve Baykar'ın ortak girişimine yönelik anlaşmayı onaylarken, İtalya’da hükümete; savunma, ulusal güvenlik, enerji, telekomünikasyon, ulaşım gibi kritik altyapı ile bağlantılı stratejik sektörlerdeki şirketleri ve yatırımları denetleme, veto etme veya özel şartlar koşma imkanı tanıyan hukuki bir mekanizma olan "Altın Güç"e (Golden Power) başvurduğu ve de uluslararası kalkınma faaliyetlerinin yalnızca NATO ve Avrupa Birliği (AB) ile aynı çizgideki ülkelere yönlendirilmesini şart koştuğu belirtildi.