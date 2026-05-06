Yıllarca müziğiyle geniş kitlelere ulaşan usta sanatçının kaybı, hayranlarını ve dostlarını yasa boğdu. Acı haberi, Taneri’nin yakın arkadaşı Ali Kocatepe sosyal medya üzerinden duyurdu.

1960’lı ve 1970’li yıllarda yakaladığı çıkışla adını altın harflerle yazdıran Taneri’nin hayatını kaybettiği bilgisi kısa sürede gündeme yayıldı. Sanatçının vefatına ilişkin açıklama yapan Kocatepe, uzun yıllara dayanan dostluklarını duygusal sözlerle anlattı.

Kocatepe paylaşımında, Taneri ile 1960’ların sonlarında tanıştıklarını belirterek, iki ailenin yıllar içinde çok yakınlaştığını ifade etti. 1990’lı yılların başında aynı mahallede yaşadıklarını ve çocuklarının birlikte büyüdüğünü dile getiren Kocatepe, “Bu akşam acı haberi aldık, hepimizin başı sağ olsun” sözleriyle üzüntüsünü paylaştı.

“Seni Sevmek”, “Sen, Sen, Sen” ve “Bir Zamanlar” gibi unutulmaz şarkılara imza atan Mehmet Taneri, Türk pop müziğine değerli eserler kazandırdı. Müzik kariyerinin yanı sıra rol aldığı sinema projeleriyle de sanat dünyasında iz bıraktı.