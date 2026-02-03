Batman merkezli faaliyet gösteren 2013 yıllında faaliyete geçen Diva Grup Petrol Ürünleri İnşaat Nakliyat Kuyumculuk Gıda Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’nin iflas tasfiye sürecinde yeni bir safhaya geçildi. Şirkete yönelik alacak ve istihkak iddialarının incelenmesi tamamlanarak hazırlanan "Alacaklılar Sıra Cetveli" ilan edildi. Şirket, Batman ili bölgesinde Boru hattı pompa istasyonlarını işletme hizmetleri konularında faaliyetteydi.

İ TİRAZLAR İÇİN SÜRE BAŞLADI

İlan.gov.tr'de yer alan bilgilere göre; İcra ve İflas Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince hazırlanan listeye karşı alacaklıların iki ayrı itiraz yolu bulunuyor. Alacağın esasına ve miktarına dair itirazlar 15 gün içinde Ticaret Mahkemesi’ne dava açılarak yapılabilir.

Sıralamaya ilişkin itirazlar ise 7 gün içinde İcra Mahkemesi’ne şikayet yoluyla yapılabilecek.

İKİNCİ ALACAKLILAR TOPLANTISI MART’TA

Müflis şirketin konkordato teklifinin de müzakere edileceği İkinci Alacaklılar Toplantısı’nın tarihi ve yeri netleşti.

9 Mart 2026 Saat 14:00’da Batman İcra Müdürlüğü’nde (İcra Müdürü Odası) gerçekleşecek.

Şirketten alacağı bulunanların veya vekillerinin, yasal haklarını korumak ve oylamaya katılmak üzere belirtilen saatte hazır bulunmaları gerekiyor.