ABD Başkanı Trump’ın Beyaz Saray’da bir grup Evanjelik ile birlikte dua etti. Oval Ofis’te çekilen görüntüler sosyal medyada büyük tartışmaya neden oldu.

Ülkenin farklı bölgelerinden gelen dini liderler, siyasetçiler ve danışmanlardan oluşan kalabalık bir grup, Trump'ın vücuduna dokunarak dua etti. Sosyal medyada yayılan görüntülerde Trump’ın çalışma masasının başında oturduğu, etrafını saran grubun ise ellerini başkanın omuzlarına ve sırtına koyarak dua ettiği görülüyor.

TÜRK ORTODOKS TOPLULUĞUNDAN SERT TEPKİ

Orta çıkan görüntüler sonrası Türk Ortodoks Topluluğu’ndan açıklama geldi. “Tanrı'nın değil Şeytan'ın hizmetkârlarısınız” başlıklı açıklamada İncil’den bazı bölümler yer alırken, “Mesih adına kılıç çekmenin günah olduğunu bilmiyor musunuz?” ifadeleri yer aldı.

Türk Ortodoks Topluluğu’ndan yapılan açıklama şöyle:

"Mesih’in gelişini hızlandırmak için savaş istemek hem İncil’e hem de Kilise öğretisine açıkça aykırıdır.

Matta 24:36: “O gün ve o saat hakkında kimse bilmez; ne gökteki melekler ne de Oğul, yalnız Baba bilir.” buyruldu.

Savaşı Mesih adına kutsamak, Tanrı'ya küfürdür.

Tanrı’nın krallığını kan ve jeopolitikle inşa edebileceğini sanmak, şeytanidir.

İncil'in mesajı savaş ya da nefret değil, sevgidir.

Lanet etmenin, beddua okumanın günah olduğu bir din bu.

Mesih adına kılıç çekmenin günah olduğunu bilmiyor musunuz?

İsa, “Kılıcını yerine koy. Çünkü kılıç çekenlerin hepsi kılıçla yok olacak.” buyurdu. (Matta 26:52)

“Öldürüyorsunuz, kıskanıyorsunuz ama istediğinizi elde edemiyorsunuz; kavga ediyor ve savaş çıkarıyorsunuz.” (Yakup 4:2) diye bahsedilenler bunlardır.

Aziz Altınağızlı Yuhanna; “Mesih’in gelişinin zamanını araştırma; kendini O’nun gelişine layık hâle getir.”

“Kıyametin zamanını merak edenler tövbeyi unutanlardır.” buyurdu.

Kıyameti hızlandırmak için savaş isteyen bir inanç, Mesih’in öğretisini değil apokaliptik SAPKIN bir ideolojidir.

Hristiyanlıkta Mesih’i beklemek, savaş çıkarmakla değil tövbe etmek, insanlar arasında selameti sağlamak ve merhameti çoğaltmakla olur.

Siz Mesih’in değil, Şeytan'ın tarafındasınız. Kiliseniz Mesih'in Kilisesi değil, Şeytanın Kilisesi...”