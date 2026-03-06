ABD-İsrail ve İran arasındaki savaş sürerken ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da Evanjelist pastörleri ağırladı. Savaşın gölgesinde gerçekleşen ziyarette tüm dünyanın konuştuğu anlar yaşandı.

Ülkenin farklı bölgelerinden gelen dini liderler, siyasetçiler ve danışmanlardan oluşan kalabalık bir grup, Trump'ın vücuduna dokunarak dua etti. Sosyal medyada yayılan görüntülerde Trump’ın çalışma masasının başında oturduğu, etrafını saran grubun ise ellerini başkanın omuzlarına ve sırtına koyarak dua ettiği görülüyor.

ETRAFINI SARIP DUA ETTİLER

Başkanlık Personel Ofisi Direktörü Dan Scavino'nun sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülere göre duada "Lütfunu ve onu korumanı diliyorum. Askerlerimizin ve silahlı kuvvetlerimizde görev yapan tüm kadın ve erkeklerin üzerine lütfunu diliyorum." ifadesi kullanıldı.

'SİZİN HUZURUNUZA ÇIKMAKTAN ONUR DUYUYORUZ'

Dua sırasında yapılan konuşmada, “Sizin huzurunuza çıkmaktan onur duyuyoruz. Başkanımıza destek vererek bereketinin ve lütfunun onun üzerinde olmaya devam etmesi için dua ediyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Dua metninde Tanrı’dan Trump’ın kalbine ve zihnine göklerden gelen bilgelik vermesi, zor zamanlarda ona rehberlik etmesi istendi. Ayrıca ABD’nin “Tanrı’nın gözetiminde, bölünmez, herkes için özgürlük ve adaletin olduğu tek bir ulus” olarak kalması temennisinde bulunuldu. Dua, “İsa’nın adıyla” sözleriyle sona erdi.

'KARŞI KARŞIYA OLDUĞUMUZ ZORLUKLAR'

Törenin hangi nedenle düzenlendiğine dair resmi bir açıklama yapılmazken, dua metninde geçen “bugün karşı karşıya olduğumuz zorlu zamanlar” ifadesi dikkat çekti.