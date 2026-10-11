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Kaynak: Haber Merkezi

Tayland'da yaşayan bir Türk iş insanının lüks villasına düzenlenen silahlı baskın, ülke polisini harekete geçirdi. Maskeli saldırganların evdekileri etkisiz hale getirerek 54 milyon TL'yi aşan varlığı gasbettiği belirtildi.

Olay, 6 Ekim günü saat 03.30 sıralarında Chon Buri vilayetinin Bang Lamung ilçesine bağlı Nong Prue bölgesindeki lüks bir sitede meydana geldi.

TÜRK İŞ İNSANINI KELEPÇELEDİLER

Siyah kıyafetli, yüzleri kapalı, silahlı ve bıçaklı üç kişi, 34 yaşındaki Türk iş insanı Kutay Aslan'ın villasına baskın düzenledi.

Saldırganlar, Aslan ile evde bulunan Myanmar uyruklu temizlik görevlisini tehdit edip darbetti. İki kişiyi kelepçeleyerek etkisiz hale getiren saldırganlar, ardından evdeki değerli varlıklara yöneldi.

54 MİLYON TL'Yİ AŞAN VURGUN

Şüphelilerin 824 bin dolar değerinde Tether (USDT) cinsi kripto para, 210 bin baht nakit para, 5 Rolex saat ve 4 cep telefonunu gasbettiği belirtildi.

Gasbedilen varlıkların toplam değerinin 37 milyon bahtı, yaklaşık 54,3 milyon TL'yi aştığı aktarıldı.

Polis ekipleri güvenlik kameralarını inceleyerek saldırganların kaçışta kullandığı otomobili belirledi. Araç, Pattaya'da terk edilmiş halde bulundu. Otomobilde kar maskeleri, eldivenler, kıyafetler ve ayakkabıların da aralarında bulunduğu 14 parça delil ele geçirildi.

5 ŞÜPHELİ HAKKINDA TUTUKLAMA KARARI

Tanık ifadeleri, GPS verileri, araç ve konut kiralama kayıtları, otel bilgileri ve göçmenlik kayıtlarını inceleyen ekipler, olayla bağlantılı olduğu belirtilen 5 şüphelinin kimliğini tespit etti.

Pattaya İl Mahkemesi, şüpheliler hakkında silahlı soygun, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma ve ateşli silahlar kanununa muhalefetin de aralarında bulunduğu suçlamalar kapsamında tutuklama emri çıkardı.

SOYGUNDAN 6 SAAT SONRA ÜLKEDEN KAÇTILAR

Yapılan incelemede 5 şüphelinin de soygundan yaklaşık 6 saat sonra Tayland'dan ayrıldığı tespit edildi.

Tayland polisi şüphelilerin bulunması için Çin Büyükelçiliği ile koordinasyon kurarken, zanlılar hakkında Interpol Kırmızı Bülteni çıkarılması için de hukuki süreç başlatıldı.