Ankara merkezli Erdemler Metal Nakliye İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi ve şirket ortağı Ramazan Erdem tarafından açılan konkordato davasında mahkeme nihai kararını açıkladı. Ankara Batı 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, 2024/1071 Esas sayılı dosya üzerinden yaptığı inceleme sonucunda finansal toparlanma talebini uygun bulmadı.

MAHKEMEDEN İFLAS HÜKMÜ

İcra ve İflas Kanunu’nun (İİK) 292/1 maddesi uyarınca verilen kararda, Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne 323065 sicil numarasıyla kayıtlı şirketin 25/12/2025 günü saat 14.20 itibarıyla resmi olarak iflasına hükmedildi. Aynı dosya kapsamında şahsi konkordato talebinde bulunan Ramazan Erdem’in başvurusu da mahkemece reddedildi.

TEDBİRLER KALDIRILDI, İSTİNAF YOLU AÇIK

Mahkemenin iflas kararıyla birlikte, dava süreci boyunca şirketi koruma altına alan tüm ihtiyati tedbirlerin kaldırılmasına karar verildi. İlgili taraflar ve alacaklılar için şu yasal süreçler işleyecek. İlan tarihinden itibaren iki hafta içerisinde karara karşı istinaf kanun yoluna başvurulabilecek. Mahkemenin gerekçeli kararı yasal prosedürler gereği 26/12/2025 tarihinde kamuoyuna duyuruldu.