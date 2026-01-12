Selçuk Geçer rekor yükselişi açıkladı: Piyasalar alev alacak

Ekonomist Selçuk Geçer, YouTube kanalında yaptığı açıklamada 2026 yılı finansal tablosunu paylaşırken yatırımcıları heyecanlandıracak, bir o kadar da dikkatli olmaya sevk edecek uyarılarda bulundu. Geçer’e göre piyasalar, hem jeopolitik gerilimlerin hem de merkez bankalarının faiz hamlelerinin etkisiyle çift taraflı bir yükseliş dalgasına hazırlanıyor.