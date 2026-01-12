Ekonomist Selçuk Geçer, YouTube kanalında yaptığı açıklamada 2026 yılı finansal tablosunu paylaşırken yatırımcıları heyecanlandıracak, bir o kadar da dikkatli olmaya sevk edecek uyarılarda bulundu. Geçer’e göre piyasalar, hem jeopolitik gerilimlerin hem de merkez bankalarının faiz hamlelerinin etkisiyle çift taraflı bir yükseliş dalgasına hazırlanıyor.
Selçuk Geçer rekor yükselişi açıkladı: Piyasalar alev alacak
Ekonomist Selçuk Geçer, 2026 yılına dair jeopolitik risklerin ve faiz kararlarının piyasaları nasıl şekillendireceğini açıkladı. İşte tüm ayrıntılar…Süleyman Çay
‘ALTIN 4 BİN 500 DOLAR BARAJINI KIRIP 5.500’E KOŞACAK’
Jeopolitik risklerin 2026 yılında artarak devam edeceğini öngören Geçer, bu durumun altın ve gümüş fiyatları üzerinde ciddi etkileri olacağını savundu. Altın fiyatlarının şu an 4 bin 470 dolar seviyelerinde "dinlendiğini" ifade eden ünlü ekonomist, "Sonrasında 4 bin 500'ü kırıp hızlı bir şekilde 5 bin 500 dolara doğru gidecek" dedi.
FAİZ İNDİRİMLERİ PİYASALARI ATEŞLEYECEK
Selçuk Geçer, sadece emtia tarafında değil, hisse senetleri tarafında da yukarı yönlü bir hareket bekliyor. Fed’in faiz indirim beklentilerinin bu süreci tetikleyeceğini belirten Geçer, şu ifadeleri kullandı:
"Yoğun faiz indirimleri; altın, gümüş ve hisse fiyatlarını yukarıya doğru itecek. Bir yandan jeopolitik riskler, bir yandan Fed'in faiz indirim beklentileri hem riskli piyasalar (hisse senetleri) hem de güvenli liman tarafında ciddi yukarı hareketleri beraberinde getirecek."
‘YIL İÇİNDE 10.000 DOLAR TELAFFUZ EDİLEBİLİR!’
Açıklamalarının en dikkat çekici kısmı ise altındaki yükselişin şiddetine dair oldu. Geçer, piyasalardaki gerilimin ve agresif hareketlerin boyutuna dikkat çekerek, "Altın fiyatlarında çok daha agresif hareketleri beraberinde getirebilir. 10.000 dolarları konuşabiliriz bu yıl içerisinde" diyerek yatırımcıları bekleyen büyük dalgaya işaret etti.
NOT: Haberde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi vermemektedir.