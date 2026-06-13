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Kayseri merkezli içecek devi Meysu Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MEYSU), Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı çarpıcı bir açıklamayla gündeme geldi. Şirket ve ana ortağı Gülsan Gıda aleyhine çekilen 50 milyon doları aşan ihtarnameye karşı sessiz kalmayan MEYSU yönetimi, iddiaları kesin bir dille reddederek yargı yoluna başvuracağını duyurdu.

İDDİALAR 20 YIL ÖNCESİNE DAYANIYOR

Şirket tarafından KAP’a yapılan bildirimde, söz konusu hukuki sürecin detayları şeffaf bir şekilde kamuoyuyla paylaşıldı. Kadıköy 2. Noterliği aracılığıyla 9 Haziran 2026 tarihinde gönderilen ihtarname; YÖ isimli şahıs, Meyepa Marketing Gıda Sanayi ve YÖ'nün yakınları (DÖ) tarafından çekildi.

Şirketten ve ana ortaktan toplam 50.262.062 USD tutarında alacak ve tazminat talep edildi. Meysu Gıda, bu talebin 15-20 yıl öncesine dayanan olayların kasıtlı olarak çarpıtılmasıyla oluşturulduğunu belirterek, iddiaları "haksız, hukuksuz, mesnetsiz ve soyut" olarak nitelendirdi.

YATIRIMCIYA "GÜVENDEYİZ" MESAJI

MEYSU yönetimi, Meyepa tarafından geçmişte açılan birçok davanın kendi lehlerine sonuçlandığının altını çizdi. Şu anda yalnızca bir davanın Yargıtay’da temyiz aşamasında olduğunu belirten şirket, bu dosya için gereken 33 milyon TL'lik teminat mektubunun ana ortak Gülsan A.Ş. tarafından icra dairesine sunulduğunu ve bu sayede yatırımcıların her türlü maddi riskten korunduğunu vurguladı.

İhtarnamede yer alan iddialar asılsız bulunsa da, MEYSU yönetiminin bu durumu KAP üzerinden duyurmasının arkasında yasal bir zorunluluk yatıyor.

Şirket yönetimi konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Toplamda 500.000 USD'yi geçmeyen alacak taleplerini sanki dava konusu etmiş ve lehlerine karar verilmiş gibi afaki hesaplamalar yaparak Şirketimize haksız ihtarname çekilmesi kabul edilemezdir. Kötü niyetli olarak ileri sürülen bu tutar, son bilançomuzdaki aktif toplamın yüzde 10'undan fazla olduğu için mevzuat gereği bu özel durum açıklaması yapılmıştır."

KAYSERİ CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NA SUÇ DUYURUSU

MEYSU Gıda, şirket itibarına ve yatırımcı güvenine zarar veren bu girişime karşı sadece savunmada kalmayacak. Hukuki adımlarını hızlandıran şirket ihtarnameye yasal süresi içinde resmi ve sert bir yanıt verecek.

Şirketin haklı itibarını zedeleyen ve yatırımcılar üzerinde bilgi kirliliği yaratan kişiler hakkında Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunacak.

Oluşabilecek tüm zararlar için ayrıca maddi tazminat davaları açılacak.