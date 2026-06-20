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Türk Halk Müziği’nin usta isimlerinden derlemeci, eğitimci, koro şefi ve bağlama sanatçısı Yücel Paşmakçı tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. 91 yaşında aramızdan ayrılan Paşmakçı’nın vefatı sanat camiasında derin üzüntü yarattı. Çok sayıda sanatçı ve kurum, usta ismin ardından başsağlığı mesajları yayınladı.

1935 yılında İstanbul Kadıköy’de doğan Yücel Paşmakçı, 1954 yılında İstanbul Radyosu’nda saz sanatçısı olarak göreve başladı. Türkiye’nin dört bir yanını gezerek yüzlerce anonim türküyü derleyen ve notaya alan Paşmakçı, özellikle uzun hava nota yazımlarında öncü isimlerden biri oldu.

TRT’de Türk Halk Müziği ve Oyunları Müdürlüğü görevinde de bulunan sanatçı, 50’den fazla il ve ilçeye ait türküyü repertuvara kazandırdı. Erik Dalı Gevrektir, Bağa Girdim Bağ Budanmış, Bir Fırtına Tuttu Bizi gibi birçok değerli eser onun sayesinde geniş kitlelere ulaştı.

Yücel Paşmakçı, İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı’nın kurucuları arasında yer aldı ve uzun yıllar Türk Halk Müziği Ana Sanat Dalı Başkanlığı yaptı. Emekliliğinin ardından da eğitim çalışmalarına devam eden Paşmakçı, Haliç Üniversitesi Konservatuvarı’nda da öğretim elemanı olarak görev aldı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Türk Halk Müziği Bölümü’nün kurucu şeflerinden biri olan usta sanatçı, binlerce öğrenci yetiştirdi ve “hocaların hocası”, “ustaların ustası” unvanlarıyla anıldı. Gaziantep Üniversitesi ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi tarafından fahri doktora unvanı verilen Paşmakçı, Aydın Doğan Kültür Sanat Ödülü başta olmak üzere birçok onur ödülünün de sahibiydi.

Bedia Akartürk, ustasıyla birlikte yıllarca türküler derlediklerini, albümler kaydettiklerini belirterek derin üzüntüsünü dile getirdi.

Sümer Ezgü, Paşmakçı’nın TRT bağlama sanatçısı ve birçok türküyü notaya alıp yaşama kavuşturan önemli bir isim olduğunu vurguladı.

Sabahat Akkiraz ise hocasının halk müziğine hizmetlerinin unutulmayacağını ifade etti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı da yaptığı paylaşımda, Anadolu’nun ezgilerini büyük emekle kayıt altına alan Paşmakçı’nın ardında unutulmayacak bir kültürel miras bıraktığını belirtti.

Yücel Paşmakçı için 21 Haziran (yarın) bölüm başkanlığı yaptığı İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Mustafa Kemal Anfisi’nde bir tören düzenlenecek. Usta isim, ikindi namazı sonrası Şakirin Camisi’nde kılınacak cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı’nda toprağa verilecek.