Ekonomik kriz altında iflaslar ardı ardına geliyor. Tarım sektöründeki yüksek faiz oranları nedeniyle krizi yaşayan firmalar ise iflas bayrağını çekiyor.

Ege bölgesinde tanınan Manisa'da üretim tesisleri bulunan Tusem Tarım, konkordato kapsamında İzmir 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'nden 3 aylık geçici mühlet aldı ve sürecin takibi için geçici konkordato komiseri getirildi. TUSEM tarım ise zeytin üretimleri ile biliniyordu.

2 NİSAN KRİTİK TARİH

Daha önce de şirket, Manisa'da benzer bir karara gitmişti. Dosyanın ilk duruşması 2 Nisan 2026 tarihinde görülecek.

ALACAKLILAR İÇİN TARİH ÇAĞRISI

Alacaklılar ilandan itibaren 7 gün içinde itiraz hakkını kullanabilecek.

Firmanın iflas bayrağını çekmesi Ege’deki çiftçilik sektörünü de etkileyeceği bekleniyor.