Mert Başaran 2026 yılı için en mantıklı yatırım aracını açıkladı

“Bu yıl altın, gümüş ve Amerikan borsası çok arttı. Konut, arsa ve Türk borsası az arttı. Sanki bunların bu yıl içerisinde biraz daha 2026'da daha iyi olmasını bekliyorum. En mantıklı mı diyemem ama mantıklılar arasına girecek gibi. Faizlerin de düşeceğini öngörüyoruz. Özellikle 2026'nın ikinci yarısında ama konutta, arazide, toprakta ve özellikle de biraz borsada iyi şirketlerde ama hepsinde değil tabii. Bu yıllara göre daha iyi olacak.”