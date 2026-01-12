Milyonlarca yatırımcı elindeki parayı değerlendirmek amacıyla elindeki parayı değerlendirmek için farklı yatırım araçlarına yöneliyor. Bunların başında ise altın, gümüş, hisse, mevduat ve döviz yatırımcıların seçenekleri arasında oluyor.
Mert Başaran 2026 yılı için en mantıklı yatırım aracını açıkladı
2026 yılında altın, gümüş, hisse, mevduat ve döviz yatırım araçlarında neler olacağı merak ediliyor. Ekonomist Mert Başaran, katıldığı bir YouTube yayınında 2026 yılının mantıklı yatırım aracını açıkladı. İşte tüm ayrıntılar...
2026 yılında ekonomi piyasasına ne olacağı ise merak ediliyor. Piyasalara dair ekonomist Mert Başaran, katıldığı bir YouTube yayınında 2026 yılının mantıklı yatırım aracını açıkladı. Başaran, şunları dile getirdi:
“Bu yıl altın, gümüş ve Amerikan borsası çok arttı. Konut, arsa ve Türk borsası az arttı. Sanki bunların bu yıl içerisinde biraz daha 2026'da daha iyi olmasını bekliyorum. En mantıklı mı diyemem ama mantıklılar arasına girecek gibi. Faizlerin de düşeceğini öngörüyoruz. Özellikle 2026'nın ikinci yarısında ama konutta, arazide, toprakta ve özellikle de biraz borsada iyi şirketlerde ama hepsinde değil tabii. Bu yıllara göre daha iyi olacak.”
Altın ve gümüşe dair de tahminlerini paylaşan Başaran, “Döviz para kazandırmaz. Altın ise parayı korur. son 25 yılda baktığınızda 25 yıl önceki 100 dolarınız yine 100 dolar ama 100 dolarlık altınız bugün yaklaşık bin dolar olmuş durumda” dedi.
Altındaki yükselişin devam edeceğini söyleyen Başaran, 5 ila 10 yıl sonra düğünlerde kimsenin altın takmayacağının altını çizerken, herkesin gümüş takacağını belirtti.
NOT: Haberde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi vermemektedir.