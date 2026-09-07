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Almanya'nın Köln ve çevresinde son haftalarda Türkiye kökenli kişilere ait büfe, dönerci, kuyumcu, kıraathane ve mağazalara yönelik saldırılar arttı. Bazı iş insanlarının evlerinin de hedef alınması üzerine olaylar arasındaki olası bağlantılar araştırılmaya başlandı.

"TÜRK GEN Z MAFYASI" MERCEK ALTINDA

Kuzey Ren-Vestfalya Eyalet Emniyet Teşkilatı, DW Türkçe'ye yaptığı açıklamada "Türk Gen Z Mafyası" olarak nitelendirilen grupların üzerinde durulduğunu bildirdi.

Polise göre çoğunlukla Z kuşağına mensup kişilerden oluşan bu yapılanmalar, sürekli yer değiştirmeleri, esnek yapıları ve şiddet eğilimleriyle dikkat çekiyor.

YAKLAŞIK 20 VAKA KAYITLARA GEÇTİ

Şubat 2026'dan bu yana Kuzey Ren-Vestfalya'da bu gruplarla bağlantılı olduğu değerlendirilen yaklaşık 20 vaka kayıtlara geçti. Olayların önemli bölümünün haraç amaçlı şantajlarla bağlantılı olduğu, ateş açma, kundaklama ve mala zarar verme gibi eylemlerin gerçekleştirildiği belirtildi.

Emniyet, suç faaliyetleri açısından öne çıkan gruplardan birinin Daltonlar olduğunu açıkladı.

Köln'ün yanı sıra Düsseldorf ve Duisburg'da da benzer olaylar yaşanırken, Berlin'de bu tür saldırılarla ilgili yaklaşık 200 soruşturma açıldığı aktarıldı.

Alman polisi, grupların sürekli şehir ve eyalet değiştirmesinin soruşturmaları zorlaştırdığını belirterek eyaletler arası iş birliğini artırdı.