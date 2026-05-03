Türkiye’nin gemi ve yat sektörü, özellikle tasarım ve yerli üretim kabiliyetindeki gelişimle son yıllarda küresel pazarda dikkat çekici bir yükseliş sergiliyor.

2018 yılında 1 milyar dolar seviyesine yaklaşan sektör ihracatı, 2025 yılında 2 milyar 243 milyon dolara ulaşarak tüm zamanların en yüksek rakamına imza attı. Sektörün bu ivmesi 2026 yılının ilk dört ayında da sürerek, geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 103,8'lik bir artışla 932 milyon 365 bin dolarlık ihracat hacmine ulaşıldı.

Dünya genelindeki mega yat imalatında Hollanda'yı geride bırakarak İtalya'nın ardından ikinci sıraya yerleşen Türkiye, bu başarısını zamanında teslimat ve Avrupa standartlarındaki üretim kalitesine borçlu. Sektördeki uzmanlaşma bölgelere göre dağılmış olup İstanbul Tuzla 40-70 metre segmentindeki mega yat üretimiyle; İzmir, Bursa ve Antalya ise 24 metre altı üretimle pazarın önemli bir bölümünü karşılıyor. Yalova'da devreye alınan yeni tesisler ve teknolojik yatırımlar da üretim altyapısını güçlendirmiş durumda.

Başarının arkasındaki temel etkenlerden biri, üreticilerin eskiden Avrupa'dan ithal edilen aksesuarları yerli imkanlarla üretir hale gelmesi ve bu sayede pazar payını artırması olarak görülüyor. Devlet destekleri ve yeni pazarlardaki ihalelerin kazanılmasıyla ihracat potansiyeli büyümeye devam ediyor.

Teknik eğitimdeki branşlaşma eksikliği gibi sorunların aşılması ve kalifiye eleman ihtiyacının karşılanması durumunda, sektörün kısa vadede 3,5 milyar dolarlık ihracat hedefine ulaşabileceği öngörülüyor.