Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, Astana’ya giderek, ilk Rum büyükelçiliğinin açılışını yaptı ve Kassym-Jomart Tokayev ile görüştü.

Ziyarette iki ülke arasında çeşitli alanlarda mutabakat muhtıraları imzalandı ve program kapsamında Tokayev, Hristodulidis’e Kazakistan’ın devlet nişanı olan “Dostluk Nişanı”nı takdim etti.

Tokayev, "Bu ödül, Kazak halkının size ve tüm Kıbrıs Cumhuriyeti halkına duyduğu özel saygı ve samimi sevginin bir işaretidir. Ülkelerimiz arasındaki ortaklığın güçlenmeye devam edeceğine inanıyorum" dedi.

Gazeteci Ardan Zentürk, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev’in, Hristodulidis’e Kazakistan’ın devlet nişanı olan “Dostluk Nişanı”nı takdim etmesine ve sarf ettiği sözlere sert tepki gösterdi.

‘TÜRK MİLLETİ AÇISINDAN KABUL EDİLEBİLİR BİR DAVRANIŞ DEĞİLDİR’

“Türk milleti açısından kabul edilebilir bir davranış değildir” diyen Zentürk, “Kimse bana devletlerin, kişisel veyahut devletlerin ayrı ayrı çıkarlarından, stratejilerinden bahsetmesin. Esas olan buradaki bu görüntüler benim düşmanım olan bir unsurla yaşanılan halvet görüntüsüdür. Bu görüntüyü benim gözümde “anlamlı ya üzerine fazla gitmeyelim, bilmem ne yapmayalım” dedirtecek bir durum değildir. Kıbrıslı üzerinden Avrupa Birliği ile ilişki kurmakta olduğu ifade ediliyor. Ama bu Türk milleti açısından eğer Türk milletinin düşmanı bir unsurla uzlaşılarak yapılıyorsa kabul edilebilir bir davranış değildir” sözlerini sarf etti.

‘SIRTIMIZA HANÇER SAPLIYORLAR’

Ankara’nın yaşanan duruma tepkisiz kaldığını belirten Zentürk, “Ankara’yı da kınıyorum. Geçtiğimiz günlerde de söyledim. Bunlar üç kuruşluk Avrupa Birliği fonları ile bu dümenleri döndürüyorlar ve sırtımıza hançer saplıyorlar. Rusya ile Çin’in hâkim olduğu bir Avrasya coğrafyasında Avrupa Birliği’nin girip de Kazakistan’a özellikle bir halt çevirmesi mümkün değildir. Eğer Kasım Cömert Tokayev, on iki milyar dolar dışında başka bir şey düşünüyorsa namerdim. O da biliyor bunu” dedi.

‘TOKAYEV, HANGİ YÜZLE BAKACAK ERDOĞAN’IN GÖZÜNE?’

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Türk Devletleri Teşkilatı’nda gözlemci üye olduğunu hatırlatan Zentürk, “Tokayev, Hangi yüzle bakacak Erdoğan’ın gözüne? Bence Erdoğan da gerekeni açsın. Telefonda söylesin. Ne kaybederiz ya? Ne kaybederiz? Benim sırtıma hançer saplayan adamla iyi olmuşum, kötü olmuşum. Neyi ne olur yani? Hiçbir şey olmaz. O sadece bizi kaybettiğini anlar. Birinin bunları söylemesi lazım ya. Hakan Fidan mı söyleyecek? Erdoğan mı söyleyecek? İbrahim Kalın mı söyleyecek? Ne söyleyeceklerse söylesinler. Böyle şey olur mu? Bu bir kefalelik. Türk devletleri arasında düşmanımın dostu neyimdir benim? Yapmayın. Bu nişan taktığınız ve tüm Kıbrıs Cumhuriyeti halkına diyerek toprak bütünlüğünü, şusunu busunu öne çıkardığınız bu adam elli yıldır Kıbrıs Türkü’ne ambargoların uygulanmasını içeren politikaları yürüten bir yönetimin elebaşısıdır” sözlerini sarf etti.