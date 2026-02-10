Türk dilinin en önemli başvuru eserlerinden biri olan Dîvânu Lugâti’t-Türk, yazılışının 952. yılı dolayısıyla yeniden gündeme geldi. 11. yüzyılda Kaşgarlı Mahmud tarafından kaleme alınan eser, Türkçenin bilinen ilk sözlüğü olma özelliğini taşıyor.

Sözlük niteliğinin ötesine geçen Dîvânu Lugâti’t-Türk, aynı zamanda Türkçenin ilk dil bilgisi kitabı olarak kabul ediliyor. Eserde, Türk yazı dillerinin ve lehçelerinin tarihsel kökenlerine, dönem içindeki gelişimlerine ve kullanım özelliklerine dair kapsamlı bilgiler yer alıyor.

Yaklaşık 8 bin Türkçe sözcüğün Arapça karşılıklarıyla birlikte açıklandığı eserde; atasözleri, şiir örnekleri, deyimler ve günlük yaşamdan izler de bulunuyor. Bu yönüyle eser, yalnızca bir sözlük değil, Türk dilinin söz varlığını ve kültürel derinliğini yansıtan bir bilgi hazinesi olarak değerlendiriliyor.

Dîvânu Lugâti’t-Türk, 2024 yılında UNESCO Anma ve Kutlama Yıl Dönümleri Programı’na da dahil edildi. Bu karar, eserin yalnızca Türk dünyası için değil, dünya kültürel mirası açısından da taşıdığı önemi bir kez daha ortaya koydu.

Türk Dil Kurumu tarafından yapılan açıklamalarda, eserin Türkçenin bilimsel temellerini atan en önemli kaynaklardan biri olduğu vurgulanırken, aradan geçen yüzyıllara rağmen dil araştırmaları açısından temel bir başvuru eseri olmayı sürdürdüğü ifade edildi.