Türkiye’de pek çok iş kurumu kredideki yüksek faiz oranı nedeniyle ödeyemedikleri borçlar sonrası tek tek iflas kararları alıyor.

'RESMEN İFLAS ETTİ'

Sözcü'den Murat Beyaz'ın haberine göre; bir süredir borçlarını yapılandırmak amacıyla konkordato sürecinde olan 106 yataklı ve 20 yıldır faaliyette olan Özel Sekiz Eylül Hastanesi, ekonomik darboğazı aşamayarak resmen iflas etti.

Manisa Asliye Ticaret Mahkemesi, yaptığı incelemeler sonucunda şirketin borçlarının varlıklarını aştığını ve mali yapısının düzeltilemeyeceğini belirleyerek hastanenin iflasına karar verdi. Sekiz Eylül Sağlık Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi için 26 Ocak 2026 tarihi itibarıyla tasfiye sürecine başladı.

'MERKEZİN HUKUKİ VARLIĞINI SONLANDIRDI'

Geçmiş dönemde şirketi icra takiplerinden korumak için alınan tüm önlemler ve ihtiyati tedbirler geçersiz sayılırken, denetimle görevlendirilen komiser heyetinin yetkileri de elinden alındı. Kararın ardından kentin en bilinen sağlık kuruluşlarından biri olan merkezin hukuki varlığını sonlandırdı.

Manisa İcra İflas Müdürlüğü tarafından hastanenin geleceğine ilişkin süreç, yürütülecek.