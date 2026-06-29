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Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen FIBA U17 Basketbol Dünya Kupası'nda mücadele eden 17 Yaş Altı Erkek Milli Takımı, ilk iki maçını da kazanırken, performansıyla en çok konuşulan isim İbrahim Kutluay'ın oğlu Ömer Kutluay oldu.

Yeni Zelanda karşısında 25 sayı geriden gelerek 112-100 kazanan milliler, ikinci maçta ise Slovenya'yı 87-66 mağlup ederek grupta 2'de 2 yaptı.

Ay-yıldızlı ekip, grup aşamasındaki son karşılaşmasını 30 Haziran Salı günü Porto Riko ile oynayacak.

ÖMER KUTLUAY'DAN İKİ MAÇTA 65 SAYILIK KATKI

Eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay'ın oğlu Ömer Kutluay, turnuvaya etkileyici bir başlangıç yaptı.

Genç yıldız, Yeni Zelanda karşısında 39 sayı, 7 ribaund ve 9 asist, Slovenya maçında ise 26 sayı, 9 ribaund ve 10 asist üreterek takımının iki galibiyetinde de başrolü oynadı.

Böylece ilk iki karşılaşmada toplam 65 sayı kaydeden Ömer Kutluay, organizasyonun en dikkat çeken isimlerinden biri oldu.

REAL MADRID FORMASI GİYİYOR

Real Madrid genç takımında forma giyen Ömer Kutluay LIGA U'da (İspanya 22 Yaş Altı Ligi) sezonu şampiyonlukla tamamlamıştı. Milli oyuncu finalde Barcelona'yı 86-82 yendikleri El Clasico'da 12 dakikada 14 sayıyla oynamıştı.