Türk Altın, Balıkesir’in İvrindi ilçesinde konumlanan IV. Grup işletme ruhsatının devralınması süreciyle ilgili olarak 25 Mart akşamı resmi sözleşmenin imzalandığını açıkladı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu üzerinden yapılan açıklamada sahadaki toplam kaynak ve rezerv miktarlarına dair teknik detaylar ile ödeme planı aktarıldı.

MADEN KAYNAK VE REZERV MİKTARLARI

Uluslararası raporlama standartlarına uygun olarak hazırlanan teknik çalışmalar çerçevesinde sahadaki toplam kaynak miktarının yaklaşık 700 bin ons seviyesinde olduğu belirlendi.

Rezerv miktarının ise 500 bin ons olarak tespit edildiği aktarılırken, tüm verilerin bilimsel teknik raporlarla desteklendiği aktarıldı.

Anlaşmanın mali şartları gereği ruhsat devri için toplam 50 milyon dolar tutarında bir ödeme yapılması belirtildi. Ödemelerin 2028 yılına kadar devam edeceği veya sahada fiili olarak altın üretimine geçilmesiyle birlikte kademeli bir takvime bağlı kalınarak tamamlanacağı ifade edildi.