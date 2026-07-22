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Kaynak: DHA

Bodrum Belediyesi tarafından denizlerin korunmasına dikkat çekmek ve çevre bilincini artırmak amacıyla "Denize En Çok Mavi Yakışır" sloganıyla devam ettirilen deniz dibi temizlik çalışmalarının 2026 yılı 10. etabı, Türkbükü'nde düzenlendi.

DENİZİN DİBİNDEN 650 KİLO ÇÖP ÇIKTI!

Türkbükü Halk Plajı'nın bulunduğu alandan denize açılan Bodrum Belediyesi gönüllü dalış ekibi ile Green Rangers dalış ekibi, gerçekleştirdikleri temizlik çalışmasında deniz dibinden yaklaşık 650 kilogram çöp çıkardı.

Toplanan atıkların büyük bölümünü tek kullanımlık ürünlerin oluşturması dikkat çekerken çok sayıda araç lastiği, platform demirleri, cam ve plastik şişeler, metal parçalar, içecek kutuları ile çeşitli balıkçılık malzemeleri de denizden çıkarıldı.

ÇÖPLER FOTOĞRAFLANARAK KAYIT ALTINA ALINDI!

Denizden çıkarılan atıklar, vatandaşlar tarafından yakından incelenirken fotoğraflanarak kayıt altına alındı. Vatandaşlar tarafından deniz kirliliğine dikkat çekmek amacıyla atıklar, çocuklarına gösterilerek tanıtıldı. Denizden çıkarılan atıklar, kıyıda ayrıştırılarak geri dönüşüme kazandırılmak üzere Bodrum Belediyesi 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi'ne teslim edildi.