Manavgat’ın Çolaklı Turizm Merkezi’nde dün akşam saatlerinde, bir kişinin elinde Kalaşnikof tipi uzun namlulu tüfekle dolaştığı ihbarı üzerine jandarma ekipleri harekete geçti.

Turizm merkezinde korku dolu dakikalar: Elinde tüfekle sokakta dolaştı - Resim : 1

Güvenlik kameralarını inceleyen jandarma ekipleri şüphelinin kimliğini tespit etti. Gözaltına alınan şüphelinin sokakta gezdiği tüfeğin plastik ve oyuncak olduğu belirlendi.

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Öte yandan şüphelinin çevrede birkaç kişinin bulunduğu sokakta elinde tüfekle dolaştığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Olaya ilişkin adli işlem başlatıldı.