Kemaliye (Eğin) ilçesini İç Anadolu’ya bağlayan ve Kemaliye-Divriği güzergâhında yer alan Taş Yolu; çok sayıda tüneli, keskin virajları ve uçurumlarıyla hem yerli hem yabancı macera tutkunlarının ilgisini çekiyor.

Yapımına 1870 yılında başlanan yol, Karanlık Kanyon’un geçit vermeyen kayalıklarının yöre halkı tarafından ilkel aletlerle oyulmasıyla, 132 yıllık çalışmanın ardından devlet desteğiyle 2002 yılında tamamlandı.

Önceleri yalnızca yaya geçişine imkân tanıyan dar yapısıyla kullanılan Taş Yolu, zamanla genişletilerek araç geçişine uygun hale getirildi ve Kemaliye’yi Sivas’ın Divriği ilçesine bağladı.

Karanlık Kanyon boyunca yer yer 400-500 metreyi bulan sarp kayalıkların arasından geçen yaklaşık 7 kilometre uzunluğundaki yol, irili ufaklı 38 tüneli, keskin virajları ve uçurumlarıyla günümüzde daha çok turizm amaçlı kullanılıyor.

Ancak Kemaliye’de karların erimesiyle birlikte Taş Yolu üzerindeki tünellerde su baskınları yaşanırken, bazı noktalarda kaya parçalarının yola yuvarlandığı görüldü. Kemaliye’nin köylerine ulaşımın da bu yol üzerinden sağlandığını belirten Gümüşçeşme köyü sakini Şadi Murat, yolun mevcut haliyle risk oluşturduğunu ifade ederek bakım ve onarım çalışmalarının yapılması gerektiğini söyledi.