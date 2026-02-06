ABD’de “Emlak Kralı” olarak anılan Adnan Şen’in, jet sosyetenin gözde tatil rotalarından Karayipler’deki St. Barths Adası’nda yürüttüğü lüks konut projesini yerinde incelerken rahatsızlandığı ortaya çıkmıştı.
'Emlak Kralı' Adnan Şen ölümden dönmüştü: Yeniden bıçak altına yattı
Fenerbahçe’nin unutulmaz başkanlarından Ali Şen’in büyük oğlu Adnan Şen, geçtiğimiz ay ciddi bir sağlık problemiyle mücadele etmişti. Beyin kanaması geçirdiği öğrenilen Şen, bu süreçte yeniden ameliyata alınmıştı. Son gelişmeler ise ailesine ve sevenlerine rahat bir nefes aldırdı.Derleyen: Hande Karacan
Sabah gazetesi yazarı Bülent Cankurt’un aktardığı bilgilere göre Şen, ambulans uçakla Miami’ye götürülerek burada ameliyat edilmişti.
ENFEKSİYON NEDENİYLE YENİDEN AMELİYAT OLACAKTI
Geçtiğimiz hafta Fenerbahçe tarafından 50. yıl plaketiyle onurlandırılan Ali Şen’in oğlu Adnan Şen’in, kaptığı bir enfeksiyon nedeniyle kemikte oluşan iltihabın temizlenmesi için kafatasının yeniden açılacağını Cankurt’un köşesinde yer almıştı.
DÜN LOS ANGELES’TA BIÇAK ALTINA YATMIŞ
Cankurt, aylarca ameliyat gününü bekleyen Adnan Şen’in, dün Los Angeles’ta yeniden bıçak altına yattığı öğrenildi. Yoğun bakımda tedavisi süren Şen’in operasyonunun başarılı geçtiği, kemikteki enfeksiyonun tamamen temizlendiği bildirildi.
Zorlu süreç boyunca eşinin yanından ayrılmayan Begüm Şen’in, operasyonun ardından derin bir nefes aldığı ifade edildi.
ADNAN ŞEN KİMDİR?
Fenerbahçe Spor Kulübü’nün efsane başkanlarından Ali Şen’in oğlu olan Adnan Şen, uluslararası alanda tanınan bir iş insanı.
Türkiye’deki yatırımlarının yanı sıra 2016 yılından itibaren eşi Begüm Şen ve oğlu Can ile birlikte ABD’nin Los Angeles kentinde yaşıyor. Burada emlak ve müteahhitlik alanında faaliyet gösteren Şen, kurucusu olduğu Sen Properties ile Beverly Hills başta olmak üzere kentin en prestijli konut projelerine imza attı.
Kısa sürede bölgenin önde gelen müteahhitleri arasına giren Adnan Şen’in projeleri, ABD’de yayınlanan popüler emlak programlarında da yer aldı.