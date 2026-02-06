Şampiyonlar Ligi'nin play-off turunda Juventus ile eşleşen Galatasaray, UEFA'ya güncellenen kadro listesini bildirdi.

NOA LANG, NHAGA VE BOEY KADROYA EKLENDİ

Sarı Kırmızılılar'da takımdan ayrılan Berkan Kutlu ve Yusuf Demir ile birlikte genç stoper Arda Ünyay kadrodan çıkarılırken yeni transferlerden Noa Lang, Renato Nhaga ve Sacha Boey listeye yazıldı.

ASPRILLA ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE OYNAYAMAYACAK

Ara transfer döneminde Girona'dan satın alma opsiyonuyla birlikte kiralanan Yaser Asprilla ise Şampiyonlar Ligi kadrosunun dışında kaldı.