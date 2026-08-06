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Kaynak: AA / İHA

Balıkesir'in Burhaniye ilçesine bağlı Ören Mahallesi, yaz sezonunda artan nüfus nedeniyle su sıkıntısıyla karşı karşıya kaldı. Özellikle mahallenin yüksek kesimlerinde gün boyu musluklardan su akmazken, Ören Camisi'nde vatandaşlar abdestlerini pet şişelerle taşınan suyla almak zorunda kaldı.

YÜKSEK KESİMLERDE MUSLUKLAR KURUDU

Yaz aylarında tatilcilerin yoğun ilgi gösterdiği Ören Mahallesi'nde su basıncının düşmesi nedeniyle birçok noktada su kesintileri yaşanıyor. Mahalle sakinleri, özellikle yüksek bölgelerde gün boyunca suya ulaşamadıklarını belirterek soruna kalıcı çözüm talep etti.

"BU GÖRÜNTÜ BURHANİYE'YE YAKIŞMIYOR"

Yaz aylarını Ören'de geçiren Kaan Tuna, yüksek kesimlerde su akmadığını belirterek, vatandaşların camide taşıma suyla abdest almak zorunda kaldığını söyledi.

İlçe sakinlerinden Hamdi Mengi ise yaşanan duruma tepki göstererek, "Bu görüntü Burhaniye'ye yakışmıyor. Yağışlı geçen bir kışın ardından böyle bir susuzluk yaşanmamalı. Yetkililerin soruna kalıcı çözüm üretmesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

BASKİ'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ) Burhaniye Koordinatörü Murat Yazgan, yaz sezonunda nüfusun hızla artması nedeniyle bölgede su basıncının düştüğünü belirtti.

Yazgan, su basıncını artırmaya yönelik çalışmaların sürdüğünü ifade ederek, "Yoğun çalışma yürütülüyor. Sorunun 1-2 gün içerisinde çözülmesini bekliyoruz." dedi.