İYİ Parti Milletvekili Turhan Çömez, CHP’li Ayvalık Belediyesi’ndeki usulsüzlükleri haberleştirdiği öne sürülen yerel gazeteci Yüksel Kalkan’ın, belediye koruması olduğu bir kişi ile yanındaki 6 kişi tarafından darp edildiği öne sürülen bir paylaşıma tepki gösterdi.

Çömez sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda:

"Eleştiri dozu yüksekse, sabredersiniz, Haber yalansa tekzip eder, yargıya gidersiniz. Darp etmek de ne oluyor?, Yaptığı haberler nedeni ile, Bir grup maganda tarafından acımasızca darp edilmiştir. Bu menfur olayın yargı sürecini yakından takip edeceğiz. Kendisine ve basın camiasına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.