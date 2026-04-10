E-Gazete
66 bin liralık maaş gençleri bu mesleğe yöneltti

Çarşı ve mahalle bekçiliğinde maaşların 66 bin lirayı aşması ve esnek çalışma düzeni, gençlerin mesleğe ilgisini artırdı. Yeni yönetmelikle birlikte bekçilik yeniden cazip hale geldi.

Baran Şükrü Çelik
Gençlerin yöneldiği yeni meslek
Çarşı ve mahalle bekçiliği, son maaş artışları ve yeni çalışma düzenlemeleriyle gençler arasında yeniden ilgi gören mesleklerden biri oldu.

Maaşlar 66 bin lirayı geçti
2025 Temmuz ayında 56 bin 120 lira olan 9/1 derecedeki bekçi maaşı, 2026 Ocak itibarıyla 66 bin 558 liraya yükseldi.

Haftalık mesai 40 saat esas alınıyor
Yeni düzenlemeye göre bekçilerin haftalık çalışma süresi 40 saat olarak belirlendi. İhtiyaç halinde bu süre 56 saate kadar çıkarılabiliyor.

Görevler gece saatlerinde yoğunlaşıyor
Bekçilerin mesaisi ağırlıklı olarak güneş battıktan sonra başlıyor ve sabaha kadar sürüyor. Olağanüstü durumlarda farklı saatlerde de görev verilebiliyor.

Devriyeler ekip halinde yapılıyor
Bekçiler görevlerini en az iki kişilik ekipler halinde yürütüyor. Kıdemli personel ekipte amir olarak yer alıyor.

Yetkiler sınırlı çerçevede uygulanıyor
Bekçiler şüpheli kişi ve araçlarda yalnızca dıştan kontrol yapabiliyor. İç arama yetkileri bulunmuyor.

Şehir merkezlerinde çalışma avantajı sağlıyor
Görev alanlarının çoğunlukla şehir merkezlerinde olması, ulaşım ve çalışma koşulları açısından gençler için avantaj yaratıyor.

Kamu güvencesi ilgiyi artırıyor
Yüksek maaş, düzenli gelir ve kamu güvencesi, bekçiliği özellikle iş arayan gençler için cazip bir kariyer seçeneği haline getiriyor.

