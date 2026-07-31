İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada ekonomik sorunlar ve hayat pahalılığı üzerinden iktidarı hedef aldı. Çömez, vatandaşın yaşadığı sıkıntıların görmezden gelindiğini savundu.
"TÜRKİYE FAKİRLİKTE ŞAHLANIYOR"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Türkiye şahlanıyor" söylemine göndermede bulunan Çömez, "Türkiye Sayın Erdoğan'ın dediği gibi şahlanmıyor. Fakirlikte şahlanıyor, açlıkta şahlanıyor, sefalette şahlanıyor, borçta şahlanıyor" dedi.
"ÇIKIN SAHAYA, MİLLETİ DİNLEYİN"
İktidar milletvekillerine vatandaşla bir araya gelme çağrısı yapan Çömez, "Çıkın sahaya, milletle görüşün, milletin derdini dinleyin. Çarşı pazara çıkın; köylüyle, esnafla, hayvan yetiştiricisiyle, sanayiciyle konuşun. Millet kan ağlıyor, Türkiye derin bir sefaletin pençesinde" ifadelerini kullandı.
"BU RAKAMLARA CEVAP VERİN"
Konuşmasının devamında hükümetin ekonomi söylemlerini eleştiren Çömez, "Millete yaldızlı sözlerle, elinizdeki medya ve propaganda gücüyle 'şahlanıyoruz, uçuyoruz, kaçıyoruz' demeyi bırakın. Bu rakamlara cevap verin" diyerek iktidara çağrıda bulundu.