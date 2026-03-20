Ekonomik kriz ve yüksek enflasyonun etkisini arttırdığı Türkiye’de et fiyatları adeta cep yakıyor. Özellikle asgari ücretli ve emeklilerin kursağından et girmek oldu.

İYİ Partili Turhan Çömez, Dünya Bankası verilerinin Türkiye’nin et ithalatı ile ilgili paylaştığı verileri sosyal medya hesabından aktardı.

Çömez, 2024 yılında Yeni Zelanda’dan 470.622 kg et ithal edilip, 350 milyon TL ödendiğini belirterek, dondurulmuş etlerin 45-50 günlük yolculuktan sonra ülkemize ulaştığını söyledi.

'YERLİ ÜRETİCİ BATARKEN TONİ'Yİ CONİ'Yİ ZENGİN ETMİŞİZ'

Çömez, yapılan ithalatın yerli üreticiyi batırdığına dikkat çekerek, “Yerli üretici batarken Toni’yi, Coni’yi zengin etmişiz yani!” sözlerini sarf etti.

X hesabından paylaşımda bulunan Çömez şunları söyledi,

“Dünya Bankası verilerine göre;

2024 yılında,

🇳🇿Yeni Zelanda’dan 470.622 kg et ithal edip,

7,77 milyon $ yani 350 milyon TL ödemişiz.

Dondurulmuş etler 45-50 günlük yolculuktan sonra ülkemize ulaşmış.

Yerli üretici batarken Toni’yi, Coni’yi zengin etmişiz yani!”