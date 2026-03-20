ABD’de FED, faiz kararını sabit tutma yönünde aldı. Bu karar sonrası ve İran ile İsrail karşılıklı olarak Körfezde bulunan dünyanın en önemli doğalgaz ve petrol rafinerilerini vurmasıyla altın tarafında sert düşüşler görüldü.
Selçuk Geçer altın için tarih verdi: Bu sürede toplayan çok kazanacak
Küresel piyasalar Fed’in faiz kararı ve Orta Doğu’daki rafineri savaşlarıyla sarsılırken, altın fiyatlarındaki sert geri çekilme yatırımcıyı korkuttu. Selçuk Geçer, altındaki bu düşüşü "ilk şok" olarak tanımlayarak tarih verdi. Geçer, "altın toplamak için büyük bir fırsat penceresi olacaktır" dedi.Derleyen: Süleyman Çay
Bu süreçten önce ve bugüne kadar petrol 120 dolara fırlarken, altın 2 bin 600 dolarlara kadar sert bir şekilde geri çekildi. Altın cephesinde ‘Biraz daha düşer mi?’ sorusu ise pek çok yatırımcı tarafından merak ediliyor.
Bu konuda ekonomist ve YENİÇAĞ yazarı Selçuk Geçer, köşe yazısında, “Mümkün ama çok değil. Buralarda ufak ufak dengelenmeye başlar. Altının düşüşündeki en önemli etkenlerden biri de Fed Başkanı Powell’ın "enflasyon düşene kadar faiz indirimi beklemeyin" imasıydı. Bu imalı söylem, satışların şiddetini daha da artırdı” dedi.
"Altın hikâyesi bitti mi?" ve "Altında yükselen trend terse mi döndü?" mü sorusuna Geçer, “Cevap gayet basit: Hayır, elbette... Şu an yaşananlar, buzdağının sadece görünen yüzü” ifadelerini kullandı.
Şu anda altındaki hareketliliğin "ilk şok" olarak belirten Geçer, sonraki aşamanın ‘fırlama’ olacağını söyledi.
3 aylık süreçteki öngörülerine değinen Geçer, şu ifadeleri kullandı:
“Önümüzdeki ilk 3 ayda; petrol şoku ve doların hakimiyetiyle altın bir süre baskı altında kalmaya devam edebilir. Ancak bu dönem, altın toplamak için büyük bir fırsat penceresi olacaktır. Ardından gelen dönemde ise; borç yükünün iliklere kadar hissedildiği, enflasyonun petrol nedeniyle "yapışkan" hale geldiği ve Fed’in "teslim bayrağını" çekerek faiz indirimlerine mecbur kaldığı bir sürece girilecek. İşte o günler, bugün altın eken yatırımcılar için yeni tarihi zirvelerle "hasat" yapacağı bir dönem olacak.”
Geçer sözlerini son olarak “Altının hikâyesi bitmedi, aksine yeni başlıyor. Bu süreç, altının "güvenli liman" özelliğini her zamankinden daha fazla güçlendiriyor” diyerek noktaladı.