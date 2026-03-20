Selçuk Geçer altın için tarih verdi: Bu sürede toplayan çok kazanacak

“Önümüzdeki ilk 3 ayda; petrol şoku ve doların hakimiyetiyle altın bir süre baskı altında kalmaya devam edebilir. Ancak bu dönem, altın toplamak için büyük bir fırsat penceresi olacaktır. Ardından gelen dönemde ise; borç yükünün iliklere kadar hissedildiği, enflasyonun petrol nedeniyle "yapışkan" hale geldiği ve Fed’in "teslim bayrağını" çekerek faiz indirimlerine mecbur kaldığı bir sürece girilecek. İşte o günler, bugün altın eken yatırımcılar için yeni tarihi zirvelerle "hasat" yapacağı bir dönem olacak.”