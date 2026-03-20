750 bin liranın aylık faiz getirisi uçtu: İşte banka banka oranlar

Akbank
Faiz Oranı: %40
Net Kazanç: 20.538,44 TL
Vade Sonu Tutar: 720.538,44 TL
Akbank
Faiz Oranı: %40
Net Kazanç: 20.538,44 TL
Vade Sonu Tutar: 720.538,44 TL
Odea
Faiz Oranı: %43,25
Net Kazanç: 19.850,53 TL
Vade Sonu Tutar: 719.850,53 TL
Garanti BBVA
Faiz Oranı: %39,5
Net Kazanç: 19.998,9 TL
Vade Sonu Tutar: 719.998,9 TL
QNB
Faiz Oranı: %42,75
Net Kazanç: 19.789,15 TL
Vade Sonu Tutar: 719.789,15 TL
TEB
Faiz Oranı: %43
Net Kazanç: 20.523,42 TL
Vade Sonu Tutar: 720.523,42 TL
ING
Faiz Oranı: %40
Net Kazanç: 20.252,05 TL
Vade Sonu Tutar: 720.252,05 TL
Denizbank
Faiz Oranı: %43
Net Kazanç: 22.102,14 TL
Vade Sonu Tutar: 722.102,14 TL
Ziraat Bankası
Faiz Oranı: %39,75
Net Kazanç: 20.125,48 TL
Vade Sonu Tutar: 720.125,48 TL