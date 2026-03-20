Yeniçağ Gazetesi
20 Mart 2026 Cuma
Anasayfa Gündem Son anketten büyük sürpriz çıktı: Seçimin kaderi 3 partinin elinde

Son anketten büyük sürpriz çıktı: Seçimin kaderi 3 partinin elinde

Ülkedeki siyasi atmosfer her geçen gün yeni bir gerileme sahne olurken, vatandaşların tercihleri günden güne değişebiliyor. Araştırma şirketleri ise bu değişimleri inceleyerek 'mevcut koşullara' göre anket çalışmaları yapıyor.

Yunus Arıkan
Son anketten büyük sürpriz çıktı: Seçimin kaderi 3 partinin elinde - Resim: 1

SER_AR'ın yaptığı ankette 7 siyasi parti baraj altında kalırken, ittifaklar seçimin kaderini belirliyor.

Son anketten büyük sürpriz çıktı: Seçimin kaderi 3 partinin elinde - Resim: 2

Cumhur ortağı MHP, yüzde 7'lik barajı aşamasa da, 6,8 oy oranıyla ittifakta önemli bir rol oynuyor.

Son anketten büyük sürpriz çıktı: Seçimin kaderi 3 partinin elinde - Resim: 3

CHP seçimi yüzde 31,9 ile birinci götürmesine rağmen ittifaklı bir sistemde işi kolay olmayacak gibi duruyor.

Son anketten büyük sürpriz çıktı: Seçimin kaderi 3 partinin elinde - Resim: 4

İttifak siyasetinde milliyetçi cephe oluşumu beklenirken, seçimin kaderi de bu cephede olacak gibi duruyor. Çünkü milliyetçi cephenin son anketteki oyu yüzde 15 civarına yaklaşmış durumda..

Son anketten büyük sürpriz çıktı: Seçimin kaderi 3 partinin elinde - Resim: 5

İşte son anket çalışmasının sonuçları şöyle:

*CHP: Yüzde 31.9

*AKP: Yüzde 30.6

*DEM Parti: Yüzde 9.2

*MHP: yüzde 6.8

*Zafer Partisi: Yüzde 5.7

*İYİ Parti: Yüzde 5.4

*Yeniden Refah Partisi: Yüzde 3.9

*Anahtar Parti: Yüzde 3.1

*Türkiye İşçi Partisi: Yüzde 1.5

*Diğer: Yüzde 1.9

Son anketten büyük sürpriz çıktı: Seçimin kaderi 3 partinin elinde - Resim: 6

AKP-MHP-DEM ittifakında oy oranı 46,6
CHP: 31,9
Anahtar Parti, Zafer Partisi ve İYİ Parti'nin oy toplamı ise 14,2 olarak gözüküyor.

Son anketten büyük sürpriz çıktı: Seçimin kaderi 3 partinin elinde - Resim: 7

Bu ittifaklara göre iktidar partisi yüzde 46,6 oy alırken Ana muhalefet partisi CHP+milliyetçi cephe oyları toplamı 46,1 yapıyor. Hal böyle iken hem milliyetçi cephenin hem de Yeniden Refah gibi milli görüş temcilcilerinin AKP karşısında kullanacağı oy ve tercih, seçimin kaderini doğrudan belirliyor.

Son anketten büyük sürpriz çıktı: Seçimin kaderi 3 partinin elinde - Resim: 8

İşte Ser-Ar'ın o anketi...

Kaynak: Haber Merkezi
