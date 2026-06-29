Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Haber Merkezi



Tokat / Ahmet Pasinlioğlu / Yeniçağ



Tokat’ın Turhal ilçesinde yaklaşık iki yıl önce aracında göğsünden vurulmuş halde ölü bulunan 23 yaşındaki Muhammed Köseoğlu’nun davasında, mahkeme olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğunu netleştirmek için bilirkişi incelemesi istenmesine karar verdi. Eşi Ş.K.’nin "ağırlaştırılmış müebbet hapis" istemiyle yargılandığı davada, kritik Adli Tıp verileri dosyaya girdi.

TERMİNAL YAKININDA ŞÜPHELİ ÖLÜM

18 Ağustos 2024 tarihinde meydana gelen olayda, henüz 7 aylık evli ve besicilikle uğraşan Muhammed Köseoğlu, şehirlerarası otobüs terminali yakınlarında park halindeki aracında silahla vurulmuş olarak bulunmuştu. İlk etapta serbest bırakılan eşi Ş.K., Adli Tıp ve kriminal raporların ardından baş şüpheli olarak hakim karşısına çıktı.

İddianamedeki Çarpıcı Detaylar: El Svabında Atış Artığı Çıktı

Zile Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ikinci duruşmasında açıklanan iddianamede şu sarsıcı tespitler yer aldı:

Bitişik Atış: Adli Tıp raporuna göre Köseoğlu, sağ göğsünden "bitişik atış" mesafesinden vuruldu.

Atış Artığı: Kriminal incelemede, sanık eş Ş.K.’nin el svap örneklerinde atış artığına rastlandı.

Gizemli Silah: Olayda kullanılan silahın üzerinde hiçbir parmak izi tespit edilemedi.

Mahkeme Sordu: Sağ Elle Sağ Göğüsten Kendini Vurabilir mi?

Suçlamaları reddeden tutuksuz sanık Ş.K.’nin savunmasının ardından mahkeme heyeti ezber bozan bir ara karar verdi. Heyet; hayatını kaybeden Muhammed Köseoğlu’nun sağ elini kullanarak, sağ göğsünden bitişik atışla kendisini vurmasının teknik ve anatomik olarak mümkün olup olmadığının uzman bilirkişi heyeti tarafından incelenmesine hükmetti.

DURUŞMA EYLÜL'E ERTELENDİ

Sanık Ş.K.’nin tutuksuz yargılanmasının devamına karar veren mahkeme, davanın seyrini değiştirecek bilirkişi raporunun hazırlanması için duruşmayı 25 Eylül 2026 tarihine erteledi.