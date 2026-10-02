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Kaynak: Haber Merkezi

Aksaray / Metin Kurt / Yeniçağ



İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Aksaray Milletvekili Turan Yaldır, Aksaray’daki saha çalışmalarına ilişkin yaptığı paylaşımda vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ettiklerini belirtti. Yaldır, “Samimiyetle, muhabbetle… gönüllere dokunarak… bereketle… Aksaray sokaklarındayız” ifadeleriyle sahadaki temaslarına dikkat çekti.

YALDIR’DAN SAHA VURGUSU

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Aksaray Milletvekili Turan Yaldır, Aksaray’da vatandaşlarla doğrudan temas kurmaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Yaldır, sosyal medya hesabından yaptığı kısa paylaşımda Aksaray sokaklarında vatandaşlarla buluşmaya devam ettiklerini belirterek, saha çalışmalarının temelinde samimiyet ve karşılıklı iletişimin bulunduğuna vurgu yaptı.

Yaldır paylaşımında, “Samimiyetle, muhabbetle… gönüllere dokunarak… bereketle… Aksaray sokaklarındayız…” ifadelerini kullandı.

“GÖNÜLLERE DOKUNARAK…”

Siyasi çalışmalarında vatandaşla doğrudan temasın önemine dikkat çeken Yaldır’ın paylaşımında öne çıkan ifadelerden biri de “gönüllere dokunmak” oldu.

Aksaray’ın farklı noktalarında vatandaşlarla bir araya gelen Yaldır’ın mesajı, siyaset ile toplum arasındaki doğrudan iletişimin önemine yönelik bir vurgu olarak öne çıktı.

Milletvekili Yaldır’ın saha ziyaretlerinde vatandaşların gündemindeki konuları dinlemesi, talepleri ve beklentileri yerinde değerlendirmesi ve kent gündemine ilişkin temaslarda bulunması dikkat çekiyor.

AKSARAY’DA SAHA TEMASI

Siyasi partilerin vatandaşlarla doğrudan temas kurduğu saha çalışmaları, yerel gündemin yanı sıra ülke gündemindeki gelişmelerin de vatandaş perspektifinden değerlendirilmesine imkân sağlıyor.

Aksaray Milletvekili Turan Yaldır’ın gerçekleştirdiği ziyaretlerde de vatandaşlarla karşılıklı sohbet ve temasların ön plana çıktığı görülüyor.

Yaldır’ın paylaşımındaki “Samimiyetle, muhabbetle” vurgusu ise saha çalışmalarının yalnızca siyasi gündem üzerinden değil, vatandaşlarla doğrudan iletişim ve karşılıklı sohbet çerçevesinde yürütüldüğüne işaret eden bir mesaj olarak değerlendiriliyor.

VATANDAŞIN GÜNDEMİ SAHADA DİNLENİYOR

Aksaray’da gerçekleştirilen saha çalışmalarında vatandaşların günlük yaşamda karşılaştıkları sorunlar, ekonomik gelişmeler, kent ihtiyaçları ve yerel beklentiler de gündeme geliyor.

Milletvekillerinin seçim dönemleri dışında da vatandaşlarla temaslarını sürdürmesi, kentteki sorunların ve taleplerin doğrudan sahadan takip edilmesi açısından önem taşıyor.

Turan Yaldır’ın son paylaşımı da bu kapsamda Aksaray’daki saha çalışmalarının devam ettiğini ortaya koydu.

“AKSARAY SOKAKLARINDAYIZ”

Yaldır’ın paylaşımının sonunda kullandığı “Aksaray sokaklarındayız” ifadesi, saha çalışmalarının kent merkezindeki vatandaş temaslarına odaklandığını ortaya koydu.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Aksaray Milletvekili Yaldır’ın önümüzdeki süreçte de Aksaray’daki ziyaret ve vatandaş buluşmalarını sürdürmesi bekleniyor.

Siyasetin yalnızca Meclis çalışmaları ve parti toplantılarından ibaret olmadığını vurgulayan saha ziyaretleri, milletvekillerinin seçmenle doğrudan iletişim kurduğu önemli çalışma alanlarından biri olarak öne çıkıyor.

YALDIR’IN MESAJINDA ÜÇ VURGU

Turan Yaldır’ın paylaşımında özellikle üç temel mesaj dikkat çekti:

Samimiyet: Vatandaşla doğrudan ve içten iletişim.

Muhabbet: Sokakta, günlük hayatın içerisinde vatandaşlarla bir araya gelme.

Gönüllere dokunmak: Talepleri ve beklentileri sahada dinleme.

Bu mesajların ardından gelen “bereketle” ve “Aksaray sokaklarındayız” ifadeleriyle Yaldır, kentteki saha çalışmalarına ilişkin yaklaşımını kısa ve dikkat çekici bir mesajla kamuoyuna duyurdu.

Aksaray’da siyasi hareketliliğin sürdüğü bir dönemde Yaldır’ın saha mesajı, vatandaşla doğrudan temas ve yerel gündemin sahadan takip edilmesi başlıklarını yeniden gündeme taşıdı.